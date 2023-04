Polak zniknął, nie widać go w najważniejszych nocach tego sezonu. Budzi wątpliwości co do przyszłości. Jego bramki przyniosły zespołowi tylko sześć punktów w LaLiga. 45-milionowa inwestycja nie dała drużynie skoku jakościowego jakiego oczekiwano. (...) Dyrekcja sportowa Barcelony zamierza zastanowić się nad realnym wpływem Lewandowskiego na drużynę, a przede wszystkim nad tym, czy może on zachowywać ciągłość poziomu sportowego na przestrzeni kolejnych sezonów

