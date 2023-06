Hiszpanie alarmują - w tej chwili Robert Lewandowski nie ma żadnego poważnego konkurenta w walce o następne Trofeo Pichichi. To niepokojąca sytuacja, która może odbić się nie tylko na zawodniku, ale również na całej LaLidze. To też efekt trudnej decyzji Karima Benzemy o odejściu do Arabii Saudyjskiej. Okazuje się jednak, że sytuacja może przybrać nieoczekiwany obrót. Wszystko po tym, jak niechęć do przedłużenia umowy z PSG ogłosił Kylian Mbappe.