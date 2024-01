Alarm w sprawie Lewandowskiego. Chodzi o relacje z Xavim. Nie jest dobrze

Relacje Lewandowskiego i Xaviego nie są już tak dobre? Niepokojące doniesienia

Teraz Pol Ballús, dziennikarz " The Athletic " zajmujący się tematami związanymi z FC Barcelona informuje, że w ostatnim czasie pozycja Roberta Lewandowskiego w szatni i jego relacje z Xavim mocno ucierpiały.

Sytuacja w katalońskim klubie jest kryzysowa. Hiszpański dziennik "AS" informuje, że Xavi Hernandez zostanie zwolniony, jeśli jego drużyna przegra najbliższe spotkanie w Copa del Rey z Unionistas de Salamanca i odpadnie z rozgrywek. Sam szkoleniowiec zapewnia, że jest w stanie uratować ten sezon i w tym momencie "Barcy" jest bliżej do sukcesu niż do porażki. Nadchodzące tygodnie w klubie Roberta Lewandowskiego zapowiadają się bardzo emocjonująco.