Alarm w sprawie Lewandowskiego, Boniek nie zamierzał milczeć. Stawia sprawę jasno

Robert Lewandowski jest świetnym, znakomitym napastnikiem, który zdobywa bramki i to jest jego rola. Ja nie widzę jeszcze tego takiego okresu, że Robert się starzeje. Jest mu troszeczkę trudniej, wynika to z wielu powodów. Każdy zawodnik może mieć czasami obniżkę formy. Wiadomo, że jego status w Barcelonie jest nieco inny niż w Bayernie. Tam musi ciągle coś udowadniać. Poza tym w Bayernie wszystko było zrobione dla Roberta, pod Roberta, w stronę Roberta. Robert był takim terminalem, który łączył wszystko. I wszyscy tam tak funkcjonowali. Na koniec już zaczęło się to niektórym nie podobać. Już się pojawiały pewne szpilki w stosunku do pana Roberta i pewnie to sprawiło, że Robert z tego klubu odszedł

~ zaznaczył Zbigniew Boniek