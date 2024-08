Alarm w Barcelonie, niepokojące wieści ws. Roberta Lewandowskiego. Wygląda to fatalnie

Barca nie była w stanie strzelić ani jednego gola i po licznych błędach indywidualnych w kiepskim stylu przegrała z AS Monaco 0:3 . Najgorsze nie były jednak rozmiary porażki, ani nawet styl, ale urazy dwóch liderów Barcy - Ilkaya Gundogana i Roberta Lewandowskiego . W Katalonii biją już na alarm.

Niepokojąca sytuacja kadrowa Barcelony. Lewandowski i Gundogan z urazami

Kapitan reprezentacji Polski w 16. minucie niefortunnie upadł na murawę, a po chwili złapał się za nadgarstek. Z wyraźnym grymasem bólu podniósł się i grał dalej, ale widać było, że doszło do urazu. Z zabandażowanym nadgarstkiem grał do 68. minuty, a jego wysiłki nie znalazły uznania w oczach dziennikarzy. "Lewy" znów był powolny, popełniał wiele błędów i często schodził zbyt głęboko, przez co nie znajdował się na swojej pozycji w kulminacyjnym momencie akcji.