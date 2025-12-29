Alarm w Barcelonie. Lewandowski powiedział za dużo, już głośno o konsekwencjach

Już po premierze książki "Lewandowski. Prawdziwy" Sebastiana Staszewskiego, głośno w środowisku zrobiło się o sprawie niestrzelania goli przez Roberta Lewandowskiego na prośbę FC Barcelony, dzięki czemu kataloński klub uniknął wypłacania bonusów Bayernowi Monachium. Tego tematu nie mogło więc zabraknąć w rozmowie kapitana reprezentacji Polski z Bogdanem Rymanowskim, a po odpowiedzi piłkarza o sprawie zrobiło się niezwykle głośno na Półwyspie Iberyjskim.

Hiszpanie oczywiście również w swoich mediach zaczęli cytować to, co powiedział Robert Lewandowski, ale jego wyznanie może przynieść o wiele bardziej dotkliwe konsekwencje - dotkliwe dla Joana Laporty.

Szykuje się przewrót w Barcelonie. Do tego doprowadził Lewandowski, a jednak

Sebastian Staszewski gościł w ostatnią niedzielę na antenie "meczyków", gdzie poruszony był również temat tej wypowiedzi Lewandowskiego. - Pomidor. Są pewne rzeczy, o których nie chcę mówić (...) Ja byłem świadomy w jakiej sytuacji jest klub. Wiele było innych sytuacji, które trzeba było zrobić swoim kosztem dla dobra klubu - tłumaczył Lewandowski odpowiadając Rymanowskiemu. Staszewski już przekonuje, że opozycja Laporty skrzętnie skorzysta z prezentu, jaki dał im Polak.

Szymon Tomczak: Każdy musi spojrzeć w lustro i zastanowić się, czy chce grać w koszykówkę. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

- Najbardziej zszokowało mnie to, że Lewandowski potwierdził tę sytuację, kiedy Barcelona prosiła go, by nie strzelał więcej goli. Ja wiedziałem, że to jest prawda, bo udało mi się to potwierdzić w trzech źródłach, ale że on to powiedział pod nazwiskiem... Jestem ciekaw, jak zareagują na to w klubie - rozpoczął autor nieautoryzowanej biografii o Lewandowskim w na kanale "meczyki" na YouTube.

Reakcja władz klubu może nie być najlepsza, bowiem słowa polskiego piłkarza mogą doprowadzić do przewrotu na stanowisku prezydenta FC Barcelony. W kolejnych miesiącach odbywać się bowiem będą wybory, a opozycja Laporty z pewnością wykorzysta to, co miał do przekazania "Lewy".

- Zszokowało mnie to dlatego, bo dziś najbardziej życzliwą osobą Lewandowskiemu w Barcelonie jest Joan Laporta, który w najbliższym półroczu ma wybory na prezydenta Barcelony. Ludzie z jego otoczenia mówili mi, że opozycja będzie grała tą historią. To, że Robert powiedział to pod swoim nazwiskiem, było dla mnie wydarzeniem - dodał dziennikarz.

Z pewnością sprawa ta będzie miała jeszcze ciąg dalszy, bowiem już pojawiają się głosy niezadowolenia Niemców. Wyznanie Lewandowskiego może więc przynieść działania także naszych zachodnich sąsiadów.

Robert Lewandowski AFP

Robert Lewandowski ALBERTO GARDIN East News

Robert Lewandowski JOAN MONFORT East News