Alarm w Barcelonie. Lewandowski powiedział za dużo, już głośno o konsekwencjach
Niedawna rozmowa Roberta Lewandowskiego z Bogdanem Rymanowskim odbiła się szerokim echem nie tylko w naszym kraju, ale także w Hiszpanii i Niemczech. Wszystko przez informacje mówiące o tym, że piłkarz na prośbę klubu miał nie strzelać więcej goli. Doniesienia te potwierdził sam Lewandowski, co może wywołać błyskawiczne konsekwencje. W Hiszpanii już zapowiedziano, że słowa Polaka zostaną wykorzystane przy możliwym przewrocie.
Już po premierze książki "Lewandowski. Prawdziwy" Sebastiana Staszewskiego, głośno w środowisku zrobiło się o sprawie niestrzelania goli przez Roberta Lewandowskiego na prośbę FC Barcelony, dzięki czemu kataloński klub uniknął wypłacania bonusów Bayernowi Monachium. Tego tematu nie mogło więc zabraknąć w rozmowie kapitana reprezentacji Polski z Bogdanem Rymanowskim, a po odpowiedzi piłkarza o sprawie zrobiło się niezwykle głośno na Półwyspie Iberyjskim.
Hiszpanie oczywiście również w swoich mediach zaczęli cytować to, co powiedział Robert Lewandowski, ale jego wyznanie może przynieść o wiele bardziej dotkliwe konsekwencje - dotkliwe dla Joana Laporty.
Szykuje się przewrót w Barcelonie. Do tego doprowadził Lewandowski, a jednak
Sebastian Staszewski gościł w ostatnią niedzielę na antenie "meczyków", gdzie poruszony był również temat tej wypowiedzi Lewandowskiego. - Pomidor. Są pewne rzeczy, o których nie chcę mówić (...) Ja byłem świadomy w jakiej sytuacji jest klub. Wiele było innych sytuacji, które trzeba było zrobić swoim kosztem dla dobra klubu - tłumaczył Lewandowski odpowiadając Rymanowskiemu. Staszewski już przekonuje, że opozycja Laporty skrzętnie skorzysta z prezentu, jaki dał im Polak.
- Najbardziej zszokowało mnie to, że Lewandowski potwierdził tę sytuację, kiedy Barcelona prosiła go, by nie strzelał więcej goli. Ja wiedziałem, że to jest prawda, bo udało mi się to potwierdzić w trzech źródłach, ale że on to powiedział pod nazwiskiem... Jestem ciekaw, jak zareagują na to w klubie - rozpoczął autor nieautoryzowanej biografii o Lewandowskim w na kanale "meczyki" na YouTube.
Reakcja władz klubu może nie być najlepsza, bowiem słowa polskiego piłkarza mogą doprowadzić do przewrotu na stanowisku prezydenta FC Barcelony. W kolejnych miesiącach odbywać się bowiem będą wybory, a opozycja Laporty z pewnością wykorzysta to, co miał do przekazania "Lewy".
- Zszokowało mnie to dlatego, bo dziś najbardziej życzliwą osobą Lewandowskiemu w Barcelonie jest Joan Laporta, który w najbliższym półroczu ma wybory na prezydenta Barcelony. Ludzie z jego otoczenia mówili mi, że opozycja będzie grała tą historią. To, że Robert powiedział to pod swoim nazwiskiem, było dla mnie wydarzeniem - dodał dziennikarz.
Z pewnością sprawa ta będzie miała jeszcze ciąg dalszy, bowiem już pojawiają się głosy niezadowolenia Niemców. Wyznanie Lewandowskiego może więc przynieść działania także naszych zachodnich sąsiadów.