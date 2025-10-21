Alarm w Barcelonie. Lewandowski i spółka obnażeni, Zwołano pilne spotkanie

Jeszcze przed kilkoma miesiącami cały świat zachwycał się grą FC Barcelony, wskazując, że ekipa prowadzona przez Hansiego Flicka jest tą, która gra najprzyjemniejszy dla oka futbol, który połączony jest z efektywnością.

Od początku sezonu 2025/2026 widać jednak coraz większe problemy Katalończyków, którzy zdają się być mniej zorganizowani, a także grający z mniejszą intensywnością, niż jeszcze w poprzedniej kampanii. I nie jest to tylko złudzenie.

Godziny przed meczem Barcelony, a w klubie Lewandowskiego wybuchł alarm. Obnażeni

Kataloński "Sport" dotarł do danych La Liga, które dobitnie pokazują, jakiemu pogorszeniu uległa gra Barcelony. Już liczba pokonanych kilometrów w meczu pokazuje, że w Barcelonie doszło do ogromnych zmian na minus.

- Liczby nie kłamią. W sezonie 2025/26 Barça biegała mniej, mniej naciskała i miała więcej problemów. (...) Całkowity dystans pokonywany w każdym meczu, a także liczba metrów pokonywanych z dużą intensywnością, spadły niepokojąco, plasując drużynę znacznie poniżej średniej ligowej - czytamy w "Sporcie".

W poprzednim sezonie Barcelony wykręciła jeden z najlepszych wyników w lidze, przebiegając łącznie 117 429 metrów na mecz (o prawie 2 tysiące więcej od średniej). Teraz takie wyniki to jednak marzenie Hansiego Flicka.

- W pierwszych ośmiu meczach obecnego sezonu Barça spadła na piętnaste miejsce pod względem pokonywanego dystansu, z wynikiem zaledwie 113 444 metrów na mecz, znacznie poniżej obecnej średniej w rozgrywkach (115 091) - dowiadujemy się dalej.

Co więcej, dane te zbierane również przez sztab szkoleniowy, a także porażka z Sevillą 1:4 sprawiły, że Hansi Flick zwołał pilne spotkanie ze swoim sztabem, którego celem było znalezienie remedium na tak złe wyniki.

