Agent "Lewego" spotkał się z gigantem! Polak szykuje sensacyjny hit?

- Kierunek Hiszpania - napisał na Instagramie Robert Lewandowski, publikując zdjęcie z podróży Bayernu Monachium na Półwysep Iberyjski.

Już w środę o 21.00 Bayern Monachium zmierzy się na wyjeździe z Villarrealem w pierwszym meczu 1/4 finału Ligi Mistrzów. Tymczasem hiszpańscy dziennikarze zastanawiają się, czy już w przyszłym sezonie będą mogli regularnie oglądać bramki Roberta Lewandowskiego na swoich stadionach.

Agent Roberta Lewandowskiego spotkał się z prezesem FC Barcelona

W ostatnich dniach pojawia się sporo informacji dotyczących możliwego transferu Roberta Lewandowskiego do FC Barcelona.

Najnowsze doniesienia - które przedstawili Matteo Moretto oraz Toni Juanmarti - mówią o tym, że agent Polaka Pini Zahavi w ciągu ostatnich tygodni spotkał się już minimum dwukrotnie z prezesem "Barcy" Joanem Laportą. Obu panów łączą doskonałe relacje, co ma służyć negocjacjom.

- Polski napastnik otwiera możliwość przejścia do Barcelony, a Bayern wie, że jeśli nie zdoła przedłużyć z nim kontraktu, będzie musiał znaleźć odpowiednie rozwiązanie - piszą Moretto i Juanmarti.

Przypomnijmy, że obecny kontrakt Roberta Lewandowskiego z Bayernem Monachium obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku. Jeśli więc mistrzowie Niemiec nie zdołają do końca sezonu zawrzeć z Polakiem porozumienia w sprawie nowej umowy, mogą rozważyć jego sprzedaż, by nie mógł odejść za darmo po finiszu kolejnej kampanii.

