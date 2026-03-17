Joan Laporta w trakcie kampanii prezydenckiej nie raz w rozmowach z mediami podkreślał, że chciałby pozostania Roberta Lewandowskiego. Gryzło się to nieco z brakiem jakichkolwiek działań "Dumy Katalonii" w kwestii przedłużenia umowy Polaka. Jak zaznaczył jednak działacz, jest to "sprawa pomiędzy Deco i Lewandowskim".

Z drugiej jednak strony z obozu "Lewego" zaczęły płynąć głosy, że on sam nie jest przekonany do pozostania. Można to było także wyczytać z jego słów dla "The Athletic".

Agent Lewandowskiego w Barcelonie. Tym razem nie chodziło o Polaka

Podczas gdy kibice wyczekują kolejnych komunikatów w tej sprawie, w Barcelonie w ostatnich dniach pojawił się agent Polaka - Pini Zahavi. "Mundo Deportivo" ujawniło, jaki był powód wizyty.

Zahavi przyleciał do stolicy Katalonii, aby wesprzeć w wyborach prezydenckich swojego przyjaciela - Joana Laportę. Zdaniem dziennikarzy spotkanie z 63-latkiem w tym wypadku nie miało na celu rozmów w sprawie przyszłości przedłużenia kontraktów Lewandowskiego, czy Hansiego Flicka, którego również reprezentuje.

Do takich negocjacji w najbliższej przyszłości jednak z pewnością dojdzie. FC Barcelona jest na tyle zadowolona z pracy niemieckiego szkoleniowca, że już teraz chce przedłużyć z nim kontrakt na lepszych warunkach. Trener wstrzymał jednak rozmowy, tłumacząc się chęcią skupienia na bieżącym sezonie.

Sam Lewandowski również wkrótce powinien zasiąć z Barceloną do negocjacji i jasno przedstawić swoje stanowisko. W końcu klub również potrzebuje wiedzieć, czy już teraz należy zintensyfikować działania mające na celu znalezienie nowego napastnika. A pieczę sprawować nad tym będzie wciąż Joan Laporta, który wygrał ponownie wybory prezydenckie.

Real Madryt CF - Elche CF. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports