Agent Lewandowskiego przyleciał do Barcelony, cel był jasny. To już oficjalne

Jakub Rzeźnicki

Przyszłość Roberta Lewandowskiego w Barcelonie stoi pod wielkim znakiem zapytania. Jego kontrakt wygasa już w czerwcu i choć pojawia się wiele plotek, trudno jednoznacznie stwierdzić, czy sam "Lewy" chce zostać w stoilcy Katalonii. W ostatnich dniach w Barcelonie doszło do pilnego spotkania z agentem kapitana reprezentacji Polski - Pini Zahavim. Nie było ono bezowocne. Dość powiedzieć, że klamka zapadła, a decyzja jest już ostateczna.

Robert Lewandowski i Pini Zahavi
Robert Lewandowski i jego agent - Pini ZahaviAlex Caparros / Robin Jones /Getty ImagesGetty Images

Joan Laporta w trakcie kampanii prezydenckiej nie raz w rozmowach z mediami podkreślał, że chciałby pozostania Roberta Lewandowskiego. Gryzło się to nieco z brakiem jakichkolwiek działań "Dumy Katalonii" w kwestii przedłużenia umowy Polaka. Jak zaznaczył jednak działacz, jest to "sprawa pomiędzy Deco i Lewandowskim".

Z drugiej jednak strony z obozu "Lewego" zaczęły płynąć głosy, że on sam nie jest przekonany do pozostania. Można to było także wyczytać z jego słów dla "The Athletic".

Zobacz również:

Wszystkie oczy na Lewandowskiego. Decydujący moment. Komunikat jest już gotowy

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    W Barcelonie wybrali, ważne dla przyszłości Lewandowskiego. "Oferty z Arabii"

    Do takich negocjacji w najbliższej przyszłości jednak z pewnością dojdzie. FC Barcelona jest na tyle zadowolona z pracy niemieckiego szkoleniowca, że już teraz chce przedłużyć z nim kontrakt na lepszych warunkach. Trener wstrzymał jednak rozmowy, tłumacząc się chęcią skupienia na bieżącym sezonie.

    Sam Lewandowski również wkrótce powinien zasiąć z Barceloną do negocjacji i jasno przedstawić swoje stanowisko. W końcu klub również potrzebuje wiedzieć, czy już teraz należy zintensyfikować działania mające na celu znalezienie nowego napastnika. A pieczę sprawować nad tym będzie wciąż Joan Laporta, który wygrał ponownie wybory prezydenckie.

    Zobacz również:

    Fede Valverde zapewnił Realowi Madryt wygraną 3:0 w pierwszym meczu z Manchesterem City
    Liga Mistrzów

    Man City - Real Madryt. Liga Mistrzów. O której i gdzie obejrzeć na żywo w TV?

    Aleksy Kiełbasa
    Aleksy Kiełbasa
    Piłkarz FC Barcelony w granatowo-bordowej koszulce z numerem 9 i czarną opaską na twarzy gestykuluje na tle tłumu kibiców na stadionie.
    Robert LewandowskiLLUIS GENEAFP
    Pini Zahavi
    Pini ZahaviAFP
    piłkarz w koszulce FC Barcelony z czarną opaską na twarzy energicznie wskazuje kierunek, koncentrując się na sytuacji boiskowej
    Robert LewandowskiENRIC FONTCUBERTAPAP
    Real Madryt CF - Elche CF. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

