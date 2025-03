Agent Lewandowskiego przerwał milczenie. Chodzi o transfer. Już wszystko wiemy

"Nie było żadnej oferty". Zahavi potwierdza, że Lewandowski zostaje w Barcelonie

To nieprawda, że są oferty z ligi saudyjskiej. Nie otrzymaliśmy żadnej oficjalnej oferty i żaden klub saudyjski nie kontaktował się z nami ws. Roberta. Lewandowski jest szczęśliwy w Barcelonie i pozostanie tam na następny sezon. Mamy kontrakt z klubem i szanujemy go do końca

Jest to więc ostateczny koniec spekulacji co do przyszłości Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik zostanie w Barcelonie przynajmniej do końca sezonu 2025/26. A czy zostanie w klubie ze stolicy Katalonii jeszcze dłużej? Rozmowy na ten temat prowadzone będą zapewne w przyszłej kampanii. Wszystko zależeć będzie od formy Roberta Lewandowskiego.