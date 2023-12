Dużo słabsza niż przed rokiem strzelecka dyspozycja Roberta Lewandowskiego od tygodni prowokuje lawinę dociekań, komentarzy i kreślenia możliwych scenariuszy. Pojawiły się medialne przecieki, wedle których dni Polaka w Barcelonie są policzone. Do rozstania obu stron mogłoby dojść latem przyszłego roku. W kontrze do takiego postrzegania sprawy stoją doniesienia "Mundo Deportivo". Hiszpańscy dziennikarze przekonują, że "Lewy" wciąż cieszy się zaufaniem trenera i włodarzy klubu . Konieczna jest jednak korekta podejścia do boiskowych spraw.