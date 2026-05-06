Agent Lewandowskiego już w Barcelonie. Podpisanie kontraktu lada moment. Wymowne słowa

Niedziela może być niebywale udanym dniem dla fanów FC Barcelona. O godzinie 21:00 rozpocznie się El Clasico i jeśli podopieczni Hansiego Flicka pokonają Real Madryt, już teraz będą mogli cieszyć się z tytułu mistrzów Hiszpanii. Ale nawet jeśli ta sztuka im się nie uda, przewaga nad "Królewskimi" jest na tyle wyraźna, że w stolicy Katalonii są spokojni o losy zwycięstwa w La Liga i coraz odważniej skupiają się na kolejnych rozgrywkach.

A jeśli "Blaugrana" myśli o sukcesach, kadra będzie musiała przejść solidne zmiany. Co jednak najważniejsze, od kilku tygodni mówi się o przyszłości Flicka. Niemiecki szkoleniowiec dotychczas nie chciał rozmawiać o swoich kolejnych krokach i ewentualnym przedłużeniu kontraktu. Jednak w obecnych okolicznościach sprawy nabrały tempa i według licznych doniesień szkoleniowiec zdecydował się na dłużej związać z Barceloną.

Agent Lewandowskiego jest w Barcelonie. Ważne rozmowy ws. kontraktu Flicka

Z informacji podanych przez "Mundo Deportivo" wynika, że do Barcelony przybył agent Flicka i Roberta Lewandowskiego, Pini Zahavi. Zgodnie z doniesieniami hiszpańskich mediów menedżer ma na celu dogranie szczegółów w nowej umowie szkoleniowca, która ma obowiązywać do końca sezonu 2027/2028 z możliwością przedłużenia o kolejny rok. Kontrakt ma już niemal leżeć na stole i wydaje się, że kwestią najbliższych tygodni jest oficjalne ogłoszenie przedłużenia umowy z Flickiem.

Drugą kwestią, jaką na spotkaniu z przedstawicielami Barcelony może omawiać Zahavi, jest przyszłość Lewandowskiego. Dziennikarze próbowali zapytać agenta o tę sprawę, ale w odpowiedzi usłyszeli wyłącznie "porozmawiamy później". "Mundo Deportivo" ponownie podkreśla, że kluczową kwestią w sprawie reprezentanta Polski jest znacząca obniżka zarobków.

"Z najnowszych informacji wynika, że aby zostać w Barcelonie - jeśli Flick uzna to za właściwe i w odpowiedniej roli - wynagrodzenie Lewandowskiego musiałoby być znacznie niższe niż obecnie" - czytamy w artykule. Zauważono również fakt, że Polak rzadziej wybiega jako piłkarz wyjściowej jedenastki i ma oferty z innych klubów. Być może po spotkaniu Zahaviego z włodarzami Barcelony sytuacja stanie się bardziej klarowna.

Robert Lewandowski

Hansi Flick

