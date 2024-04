Afera w hicie z Lewandowskim, posypały się gromy. A teraz taka wiadomość

To była kolejna piłkarska uczta zaserwowana przez piłkarzy Realu Madryt oraz FC Barcelona . Powody do zadowolenia mają jednak tylko ci pierwsi. Gospodarze ograli "Dumę Katalonii" na Estadio Santiago Bernabeu 3:2 , a tym samym niemal zapewnili sobie mistrzostwo Hiszpanii. Ich przewaga nad Robertem Lewandowskim i spółką na sześć kolejek przed końcem rozgrywek La Liga wynosi już bowiem aż 11 punktów.

Po spotkaniu wciąż głośno jest jednak o kilku spornych sytuacjach - zwłaszcza tej, do której doszło w 28. minucie meczu przy wyniku 1:1. Raphihna egzekwował wówczas rzut rożny, a piłkę po jego dośrodkowaniu sprytnie zagrał Lamine Yamal, kierując ją w światło bramki. Czujność między słupkami zachował golkiper Realu Madryt Andrij Łunin, lecz do jego interwencji doszło na pograniczu linii bramkowej...

Real Madryt - FC Barcelona. Wielka kontrowersja w "El Clasico"

Żadna z zaprezentowanych podczas realizacji powtórek nie pozwalała jednak stwierdzić jednoznacznie, czy piłka przekroczyła całym obwodem linię bramkową, co stanowi kluczowy warunek przy uznaniu bramki. A że La Liga wciąż nie zainwestowała w technologię goal-line, sędzia Cesar Soto Grado był zdany tylko na pomoc systemu VAR. Obsługujący go arbitrzy nie zdecydowali się na to, by podpowiedzieć odgwizdanie gola jako słuszne rozwiązanie.