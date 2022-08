Adam Małysz "spotkał się" z Robertem Lewandowskim! Natychmiastowa reakcja fanów

Robert Lewandowski jest w ostatnich dniach na ustach niemal wszystkich kibiców piłki nożnej - zwłaszcza w Polsce. Polak zrobił furorę swoim debiutem na Camp Nou w barwach FC Barcelona, a teraz przygotowuje się już do swojego premierowego spotkania w La Liga.

Do "Lewymanii" dołączył także... Adam Małysz, publikując w mediach społecznościowych zdjęcie z podobizną kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski.

Skoki narciarskie. Adam Małysz "spotkał się" z Robertem Lewandowskim

- Dzisiaj "widziałem się" z Robertem Lewandowskim. Czy ktoś z Was wie, co to za budynek za mną? - zapytał swoich fanów nasz były skoczek narciarski, a obecnie prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

Kibice od razu rozpoznali, że chodzi o Szkołę Podstawową im. Stefana Batorego w Lesznie. Na jednej ze ścian budynku szkolnego znajduje się mural z Robertem Lewandowskim, który odsłonięto uroczyście w 2020 roku.