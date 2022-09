Absurdalny atak na Lewandowskiego! Pojawił się kuriozalny zarzut

Oprac.: Tomasz Brożek Robert Lewandowski

Robert Lewandowski w ogólnym rozrachunku zachwyca fanów FC Barcelona i hiszpańskich dziennikarzy, ale... są wyjątki. Należy do nich chociażby Edu Aguirre, który w programie "El Chiringuito" przypuścił słowny atak na reprezentanta. Atak absurdalny - dodajmy, bowiem jego argumenty zdają się nie przystawać do rzeczywistości.

Zdjęcie Robert Lewandowski błyszczy w barwach FC Barcelona. Pojawiają się jednak głosy krytyki pod adresem reprezentanta Polski / Alejandro Garcia / PAP/EPA