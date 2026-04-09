W Barcelonie panuje ogromne pragnienie powtórnego triumfu w Lidze Mistrzów, na który fani z Katalonii czekają już ponad dekadę - od sezonu 2014/15. Dlatego też ekipa Hansiego Flicka, która niesie na sobie ogromne jarzmo oczekiwań, została przed środowym meczem z Atletico Madryt gorąco przywitana przez kibiców podczas swojego przejazdu na Camp Nou, co miało dodatkowo zagrzać ją do walki.

Specjalne "powitanie" czekało niestety także na jadących swoim autokarem piłkarzy "Los Colchoneros". Niestety, bo ani wielka stawka spotkania, ani napięta rywalizacja, ani wola zwycięstwa nie mogą tłumaczyć tego, do czego doszło.

FC Barcelona - Atletico Madryt. Goście pokazali dowody agresji

O sprawie rozpisywały się już przed spotkaniem hiszpańskie media, między innymi znany dziennik "Mundo Deportivo", który informował o tym, że pojazd drużyny gości został obrzucony kamieniami, zresztą nie pierwszy już raz w tym sezonie.

- Hańba! Atlético Madryt po raz kolejny zostało obrzucone kamieniami po przybyciu na Camp Nou na mecz z Barceloną. Ten sam incydent miał miejsce podczas rewanżowego meczu półfinału Pucharu Króla kilka tygodni temu. W rezultacie rozbito dwie szyby - czytamy w relacji katalońskich dziennikarzy.

Ich wersję potwierdziła tuż po 1 w nocy ekipa Atletico Madryt, publikując zdjęcie zniszczeń jako dowód. Widzimy na nim dwie popękane szyby, znajdujące się po prawej stronie autobusu.

Klub ze stolicy Hiszpanii skomentował przy tym sprawę w dość humorystyczny, czy może bardziej sarkastyczny sposób, nawiązując do ostatniej głośnej misji kosmicznej Artemis II.

- My też tej nocy widzieliśmy ciemną stronę księżyca - napisał oficjalny profil Atletico, oznaczając przy tym agencję NASA.

Rewanżowa batalia pomiędzy Atletico Madryt i FC Barcelona zostanie rozegrana już w przyszły wtorek na Estadio Metropolitano. To ona wyłoni jednego z czterech tegorocznych półfinalistów Ligi Mistrzów. Robert Lewandowski i spółka - jak deklarują - mimo porażki nie tracą wiary w końcowy triumf.

Robert Lewandowski

Julian Alvarez i Robert Lewandowski

Diego Simeone, dyrygent madryckiej orkiestry

