Aberracja. Komunikat od... zakładu pogrzebowego. Ogłasza ws. FC Barcelona

Tomasz Brożek

W środę hiszpańskie media obiegła zaskakująca wiadomość. Bo choć żyją one wszystkim tym, co związane z FC Barcelona, trudno było spodziewać się, że komunikat dotyczący "Blaugrany" nada... jeden z zakładów pogrzebowych. A pokazuje on jednoznacznie, jak bardzo ludność Katalonii przywiązana jest do swojego ukochanego klubu, stanowiącego przy tym symbol separatystycznych dążeń.

Flaga z herbem klubu piłkarskiego FC Barcelona po lewej stronie, po prawej stronie rząd czerwonych zniczy ustawionych na nagrobku.
Jeden z zakładów pogrzebowych przekazał wiadomość dotyczącą FC BarcelonaPau BARRENA / AFP / Olena Znak / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP

FC Barcelona udanie zainaugurowała 2026 rok, sięgając - podobnie jak przed rokiem - po Superpuchar Hiszpanii. Rangę tego zwycięstwa tylko podniósł fakt, że w rozgrywanym w Dżuddzie finale Robert Lewandowski i spółka ograli odwiecznego rywala - Real Madryt, wygrywając 3:2.

Fani Barcy mieli więc ogromy powód do świętowania. Ale nie o sporcie teraz, bo - jak głosi słynne motto - FC Barcelona to jej kibiców coś więcej niż klub. To symbol Katalonii - jej separatystycznych dążeń i walki z hiszpańską stolicą.

    Jak się okazuje, ukochana drużyna piłkarska ma dla nich tak wielkie znaczenie, że chcą, by barcelońskie akcenty symbolicznie towarzyszyły im podczas ostatniej drogi. Dane w tym temacie przedstawił raport domu pogrzebowego Altima, który obiegł w środę hiszpańskie media.

    Zaskakujące dane domu pogrzebowego. Dotyczą FC Barcelona

    O sprawie rozpisuje się między innymi słynny dziennik "Mundo Deportivo". Jak opisuje, wedle danych wspomnianego zakładu pogrzebowego, znany na całym świecie hymn FC Barcelona "Cant del Barça" jest jednym z najczęściej słyszanych utworów na katalońskich pogrzebach. Na sporządzonej liście "popularności" zajął on 36. lokatę.

    - W pierwszej piątce najczęściej słuchanych utworów znalazły się "Virolai" (5. miejsce), "Paraules d'amor" Serrata (4. miejsce), "Un beso y una flor" Nino Bravo (3. miejsce), "El cant dels ocells" Pau Casalsa (2. miejsce) i "Ave Maria" Schuberta - dodaje "Mundo Deportivo".

    A ten fakt najlepiej pokazuje, że miłość do FC Barcelona jest głęboko zakorzeniona w serach wspierających ją Katalończyków. A wspomniane hasło "Més que un club" nie jest tylko pustym frazesem.

      Grupa piłkarzy klubu FC Barcelona ubrana w koszulki meczowe stoi razem i uśmiecha się do kamery, dwaj zawodnicy obejmują się radośnie.
      Piłkarze FC BarcelonaUrbanandsportAFP
      Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona
      Robert Lewandowski w barwach FC BarcelonaMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFPAFP

