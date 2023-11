Robert Lewandowski w minioną sobotę wrócił do gry po ponad trzytygodniowej przerwie spowodowanej kontuzją lewej kostki. Reprezentant Polski robił co mógł, walcząc z bólem, byle wystąpić w prestiżowym meczu z Realem Madryt. Ostatecznie dopiął swego, lecz nie był to występ z gatunku tych wymarzonych. Sam "Lewy" spisał się słabo, a FC Barcelona przegrała El Clasico 1:2 . Po spotkaniu 35-latek przyznał, jak wiele kosztował go powrót na murawę .