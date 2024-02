Niedawno do grona chętnych korzystających z doświadczenia "Lewego" dołączył ktoś jeszcze. Mowa o 18-letnim Vitorze Roque , który od początku stycznia jest częścią zespołu Xaviego . Brazylijczyk udzielił właśnie wywiadu i wypowiedział się m.in. na temat Polaka. Nie kryje, co naprawdę myśli o nim i o współpracy. Swoimi słowami niejako potwierdza to, co mówił sam Lewandowski o otwarciu na rady dla młodszych zawodników.

Vitor Roque prosto z mostu o Robercie Lewandowskim. "To niesamowity zawodnik"

We wrześniu, jeszcze w momencie gry w Brazylii, Vitor Roque doznał poważnej kontuzji, zerwał więzadła w stawie skokowym. To oznaczało dwumiesięczną przerwę od gry. Dziś jest do dyspozycji trenera, natomiast nie zamierza kryć, że do optymalnej dyspozycji jeszcze mu trochę brakuje. W najnowszej rozmowie z "Mundo Deportivo" przyznaje, że w tym momencie swoją formę ocenia na 70-75 procent tego, na co go stać.