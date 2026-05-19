A jednak zaskakujący zwrot ws. transferu Lewandowskiego? Boniek ogłasza

Robert Lewandowski napisał ostatni rozdział czteroletniej historii w Barcelonie, a przy okazji meczu z Realem Betis klub, koledzy z drużyny oraz kibice zgotowali mu legendarne pożegnanie. Nie brakowało wielkich słów i łez wzruszenia. "Od pierwszego dnia czułem się tu jak w domu. Nigdy nie zapomnę, jak śpiewaliście moje nazwisko" - mówił do zgromadzonych na Camp Nou fanów.

Chcę podziękować kolegom z drużyny, kolegom i wszystkim, którzy pracują w klubie. Gra dla niego była wielkim zaszczytem

Nie wiadomo jeszcze, w którym klubie "Lewy" będzie kontynuował karierę. Mówi się przede wszystkim o trzech możliwych kierunkach: Arabii Saudyjskiej, amerykańskiej MLS oraz Serie A. Zbigniew Boniek wskazuje jednak na inny, w tym kontekście dość zaskakująco brzmiący, kierunek.

Lewandowski jednak w Premier League? Boniek mówi wprost

Dokąd swoje piłkarskie kroki skieruje teraz Robert Lewandowski? Według Zbigniewa Bońka całkiem realnym kierunkiem może być Premier League. "Nie zdziwiłbym się, gdyby poszedł do dobrej drużyny angielskiej" - mówi w "Prawdzie Futbolu".

Od razu wskazuje też na atuty "Lewego". Nie chodzi tu tylko o jego doświadczenie i bramkostrzelność. Ten, kto zdecyduje się zatrudnić Polaka, zyska znacznie więcej.

"Robert przez dwa lata w dobrej drużynie zdobywałby bramki. Ale Roberta kupujesz nie tylko do strzelania bramek. Kupując go, kupujesz brand. On ma swoją rolę w szatni. Oddziaływanie na młodych piłkarzy, styl życia, on pokazuje, jak powinien się prowadzić zawodowy piłkarz, to trzeba Robertowi oddać" - tłumaczy.

Tylko jedna oferta dla Lewandowskiego? Ale to dopiero początek

O Anglii wprost nie wspomina za to Sebastian Staszewski, który jest dobrze zorientowany w karierze i życiu Lewandowskiego. Z jego wiedzy wynika, że na ten moment na stole leży tylko jedna konkretna oferta - z Chicago Fire. "To nie przypadek, że inne kluby nie składały dotąd żadnych propozycji" - tłumaczy w rozmowie z Tomaszem Brożkiem z Interii Sport.

I od razu sygnalizuje, że teraz - gdy sytuacja "Lewego" z Barceloną jest już jasna - ofert może być więcej.

"Mam wrażenie, że wiele z nich [innych klubów - przyp. red.] uważało, że Robert będzie chciał zostać w Barcelonie, a ich oferty wykorzysta jako dźwignię w negocjacjach z Katalończykami. Teraz jest już jasne, że odchodzi. Obrazki z Camp Nou obiegły świat i szefowie wielu ekip będą chcieli ruszyć po Polaka" - twierdzi.

Kiedy zatem można spodziewać się oficjalnych informacji o przyszłości napastnika? Staszewski mówi raczej o tygodniach oczekiwania.

"Najbliższe dni będą bardzo intensywne, bo do Zahaviego odezwą się zapewne przedstawiciele przynajmniej kilku klubów, które będą chciały sprawdzić warunki, na jakich Robert jest skłonny podjąć współprace. Tych rozmów będzie dużo. I sądzę, że dużo może wydarzyć się podczas zgrupowania reprezentacji Polski" - ocenia Staszewski.

"Ale Robert nie odczuwa presji czasu. Decyzja może zapaść jeszcze do końca maja, ale sądzę, że nowy klub Roberta poznamy dopiero w czerwcu" - podsumowuje.

Robert Lewandowski, FC Barcelona Urbanandsport AFP

Robert Lewandowski, Zbigniew Boniek Krzysztof Kaniewski/REPORTER East News

Eksperci o decyzji Roberta Lewandowskiego Polsat Sport