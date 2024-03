Jutro na pewno dokonamy pewnych zmian w porównaniu do poprzedniej kolejki. Musimy myśleć o zawodnikach, nie tylko dlatego, że we wtorek jest Liga Mistrzów. Bierzemy pod uwagę ich zmęczenie, nagromadzenie minut… Musimy planować naszą pracę tak, aby wszyscy piłkarze byli dostępni do końca sezonu

FC Barcelona. Xavi Hernandez potwierdził wieści dotyczące Pedriego

Po czym dodał: - Pedri nie jest pierwszym piłkarzem, który na początku swojej kariery doznał poważnej kontuzji. Być może znajduje się pod zbyt dużą presją. Ale trzeba być dobrej myśli i wierzyć w to, że to ostatnia kontuzja, a on sam szybko wróci do zdrowia.