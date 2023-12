Robert Lewandowski fenomenalnie rozpoczął swoją przygodę z Barceloną. Błyskawicznie wdrożył się w pracę z nowymi kolegami i szkoleniowcem, co sprawiło, że już po kilku udanych meczach był pewnym punktem pierwszej jedenastki katalońskiej drużyny. Nadzieje i oczekiwania rozbudził tak bardzo, że teraz kibicom trudno pogodzić się z jego dużo słabszą formą i niemrawym, jak na to, do czego wszystkich przyzwyczaił, strzeleckim dorobkiem. Do tej pory zdobył 7 bramek, co daje mu 8. miejsce w klasyfikacji strzelców LaLigi.