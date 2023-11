A jednak, Xavi ogłasza w sprawie Lewandowskiego. Nie ma złudzeń, stawia sprawę jasno

FC Barcelona. Trener Xavi Hernandez wprost o Robercie Lewandowskim

Robert Lewandowski potrzebuje drużyny, a drużyna potrzebuje Roberta Lewandowskiego. Jest fundamentalny, jest strzelcem, robi różnicę. W ostatnim meczu strzelił wspaniałego gola, który doprowadził do wyrównania. Zawsze pomaga zespołowi, jest altruistą. To naturalny przywódca i ma fundamentalne znaczenie dla Barcelony