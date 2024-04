A jednak, Xavi Hernandez ogłasza tuż po meczu. Wściekły trener Barcelony nie wytrzymał. "To wstyd"

Po awansie do półfinału Ligi Mistrzów Real Madryt znów ma powody do małego świętowania. "Królewscy" ograli w niedzielnym El Clasico 3:2 FC Barcelona , a tym samym znacząco przybliżyli się do tytułu mistrza Hiszpanii. Na sześć kolejek przez zakończeniem sezonu La Liga podopieczni trenera Carlo Ancelottiego wyprzedzają obecnie odwiecznego rywala w tabeli już o 11 punktów. Na tym etapie rozgrywek to gigantyczna przewaga.

