A jednak, wszystko jasne w sprawie transferu Lewandowskiego. Polak podjął decyzję

To nie był łatwy sezon dla Roberta Lewandowskiego. Nawet selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz posunął się do stwierdzenia, że zawodnik czuł się „sfrustrowany” swoimi występami w FC Barcelona. Polski napastnik spodziewał się więcej po tej kampanii i miał wątpliwości, ale na razie priorytetem jest dla niego kontynuowanie kariery w "Blaugranie" w oczekiwaniu na budowę nowego projektu, który powinien go ekscytować osobą nowego trenera

~ informuje "Sport"