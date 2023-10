Anna Lewandowska z powodzeniem prowadzi kilka przynoszących dochody biznesów, ale prawda jest taka, że wcale nie winduje jej to do czołówki najbogatszych Polek, jak mogłoby spodziewać się wielu. Co więcej, nie łapie się nawet do najmajętniejszej dziesiątki. Ranking "Wprost" kwalifikuje ją "dopiero" na 26. miejscu. W zestawieniu są jeszcze dwie kobiety ze świata sportu. Wśród tego grona brakuje Igi Świątek, co może być następnym zaskoczeniem.