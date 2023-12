La Liga. Robert Lewandowski odejdzie z FC Barcelona? Były prezes wprost o transferze Polaka

Całokształt występów Polaka oraz ich oceny wpłynął już na to, że niektóre media zaczęły donosić o zbliżającym się transferze Roberta Lewandowskiego, do którego mógłby dojść już na finiszu obecnego sezonu. Mówił o tym chociażby dziennikarz Jose Alvarez , który stwierdził, że "gdyby miał obstawiać, to Robert Lewandowski nie będzie przygotowywał się do nowego sezonu z kolegami z FC Barcelona".