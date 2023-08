A jednak transfer Lewandowskiego? Agent zapowiada "bombę"

Okno transferowe w Europie zamyka się już za tydzień, ale w Arabii Saudyjskiej potrwa ono aż do 20 września. Agent piłkarski FIFA Marco Kirdemir donosi, że dwa saudyjskie klubu, Al-Ittihad i Al-Hilal , szykują prawdziwą "bombę".

Co ciekawe, Toni Kroos w czwartek w bardzo negatywny sposób odniósł się do transferu Gabriego Veigi - 21-letniego hiszpańskiego pomocnika, który zdecydował się zasilić Al-Ahli , mimo że "jedną nogą" był już w Napoli - Żałosne - napisał pod postem Fabrizio Romano ogłaszającym ten ruch.

Saudyjczycy dopiero się rozkręcają. Wciąż mają czas i argumenty na sprowadzanie gwiazd

Robert Lewandowski natomiast od samego początku trzyma się wersji, że jest szczęśliwy w Barcelonie i chce pozostać w swoim obecnym klubie, ponieważ Katalonia jest miejscem, w którym dobrze czuje się zarówno on, jak i jego rodzina. W związku z tymi faktami doniesienia Marco Kirdemira brzmią jak rewelacje, jednak do 20 września arabskie kluby mają czas, aby spełniać swoje transferowe zachcianki i kusić piłkarzy coraz to większymi pensjami i wręcz obsypywać ich złotem.