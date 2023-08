A jednak to prawda z urazem Roberta Lewandowskiego. Wideo dowodem, wyglądało to "nieco kiepsko"

"Lewandowski opuścił plac gry z lekkim bólem w udzie. Był widziany z okładem z lodu na nodze" - zaalarmował jeden z dziennikarzy tuż po meczu Barcelony z Villarrealem. To nie koniec. Do sieci trafiło niepokojące wideo mające potwierdzać faktu doznania przez "Lewego" urazu. Wyjaśniono, że wyglądało to "nieco kiepsko". Wygląda jednak na to, że sprawa nie jest na szczęście bardzo poważna i że napastnik będzie gotowy zarówno na następny mecz, jak i na zgrupowanie reprezentacji Polski.