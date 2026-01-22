Robert Lewandowski czwarty sezon spędza w FC Barcelona. Polski napastnik nie strzela tyle goli, co w poprzednich latach. Kolejno zdobywał 33, 26 i 42 bramki we wszystkich rozgrywkach. Na półmetku sezonu 2025/26 ma na swoim koncie raptem 11 trafień (9 w La Liga, 1 w Superpucharze Hiszpanii i 1 w Lidze Mistrzów).

Inna rola Lewandowskiego

Polak od początku obecnej kampanii ma jednak zupełnie inną rolę niż jeszcze przed rokiem. Trener Hansi Flick daje więcej szans Ferranowi Torresowi, który kreowany jest na nową "dziewiątkę" zespołu. Lewandowski ma swoje lata, a ponadto jego umowa z klubem wygasa z końcem obecnych rozgrywek i na ten moment nie wiadomo czy zostanie ona przedłużona.

To wszystko się składa na to, że Polak ma na swoim koncie mniej minut, aby pokazać swoje umiejętności strzeleckie. W obecnym sezonie Lewandowski 23 razy pojawił się na placu gry w koszulce "Dumy Katalonii" i spędził na nim 1148 minut. To daje średnio 50 minut na mecz.

Lewandowski liderem Barcelony. Mniej nie znaczy gorzej

Skupmy się jednak na golach. W środę Lewandowski strzelił 11. gola w sezonie i pierwszego w Lidze Mistrzów. Miało to miejsce w zwycięskim starciu przeciwko Slavii Praga (4:2). Jeśli podzielimy liczbę minut na liczbę strzelonych goli to wychodzi nam, że Polak cieszy się z gola, co 104 minuty.

Idąc tym tropem można przeanalizować statystyki pozostałych piłkarzy Barcelony, co może dać wszystkim ciekawy obraz naszego napastnika i doprowadzić do wniosku, że mniej (minut) nie znaczy gorzej. I tak też rzeczywiście jest, bo Polak potrzebuje najmniej czasu, aby pokonywać bramkarzy drużyn przeciwnych.

Najskuteczniejszym strzelcem Barcelony jest Ferran Torres, który w 27 meczach strzelił 15 goli. Tyle, że Hiszpan na boisku spędził aż 1631 minut, co sprawia, że gole celebruje, co 109 minut.

Tyle samo bramek, co Lewandowski ma na swoim koncie Raphinha. Brazylijczyk rozegrał 19 spotkań, a na boisku spędził 1214 minut. To sprawia, że trafia on do bramki rywali, co 110 minut. O wiele gorzej prezentują się statystyki pozostałych gwiazd Barcelony. Fermin Lopez strzela, co 152 minuty, a Lamine Yamal, co 206 minut.

Tak prezentują się statystyki strzelców FC Barcelona (stan na dzień 22.01.2026)

Robert Lewandowski 23 mecze - 1148 min - 11 goli - gol co 104 minuty

Ferran Torres - 27 meczów - 1631 min - 15 goli - gol co 109 minut

Raphinha - 19 meczów - 1214 min - 11 goli - gol co 110 minut

Fermin Lopez - 24 mecze - 1516 min - 10 goli - gol co 152 minuty

Dani Olmo - 23 mecze - 1186 min - 6 goli - gol co 198 minut

Lamine Yamal - 25 meczów - 2064 min - 10 goli - gol co 206 minut

Marcus Rashford - 30 meczów - 1772 min - 8 goli - gol co 222 minuty

Lewandowski będzie miał szansę podreperować swoje statystyki już w najbliższą niedzielę (25 stycznia). Wówczas Barcelona Barcelona zmierzy się na własnym stadionie z Realem Oviedo. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

Robert Lewandowski zdobył w tym sezonie 29 goli. Ma ogromny udział w imponującym dorobku bramkowym Barcelony AFP

Barcelona wygrała w lutym wszystkie cztery mecze ligowe. Robert Lewandowski wpisał się na listę strzelców trzykrotnie AFP

Robert Lewandowski strzelił bramkę nr 700 GONGORANurPhotoNurPhoto via AFP AFP

