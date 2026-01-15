Partner merytoryczny: Eleven Sports

A jednak to prawda o Lewandowskim i Świątek. 15 milionów różnicy. Przepaść

Maciej Brzeziński

Oprac.: Maciej Brzeziński

Robert Lewandowski i Iga Świątek to zdecydowanie najpopularniejsi polscy sportowcy na świecie. Kapitan reprezentacji Polski i napastnik Barcelony znalazł się na liście 100 najlepiej opłacanych sportowców na świecie. W tym rankingu można na próżno szukać tenisistki, co wydaje się być zaskakujące. Między Lewandowskim, a Świątek jest prawdziwa przepaść.

Dwoje sportowców w dynamicznych pozach. Po lewej kobieta w sportowej odzieży i białej czapce, zaciska pięść w geście triumfu. Po prawej mężczyzna w stroju piłkarskim FC Barcelony, uśmiechnięty, z uniesioną ręką.
Lewandowski wśród gwiazd sportu. 100 nazwisk, a gdzie Świątek? Zaskakujące

Portal "Sportico" po raz kolejny opublikował listę 100 najlepiej opłacanych sportowców w 2025 roku. W zestawieniu znaleźli się zawodnicy z ośmiu dyscyplin sportowych z 28 krajów. - "W 2025 r. ich łączne dochody wyniosły około 6,05 mld dolarów, w tym 4,63 mld dolarów z tytułu wynagrodzeń i nagród pieniężnych oraz 1,42 mld dolarów poza boiskiem, kortem, torem lub torem wyścigowym" - czytamy w opisie.

Ronaldo najlepiej opłacanym sportowcem na świecie

Trzeci rok z rzędu najlepiej opłacanym sportowcem został Cristiano Ronaldo. Z zestawienia wynika, że jego dochody w 2025 roku wyniosły 260 milionów dolarów, z czego 200 mln to pensja, jaką płaci mu Al-Nassr. Pozostała suma to umowy sponsorskie Portugalczyka. Na podium uplasowali się jeszcze bokser Canelo Alvarez (137 mln dolarów) oraz Lionel Messi (130 mln).

    Oto najlepiej opłacani sportowcy w 2025 roku

    1. Cristiano Ronaldo (piłka nożna) - 260 mln dolarów (200 mln wynagrodzenie, 60 mln kontrakty reklamowe)
    2. Canelo Alvarez (boks) - 137 mln dolarów (125 mln wynagrodzenie, 12 mln kontrakty reklamowe)
    3. Lionel Messi (piłka nożna) - 130 mln (60 mln wynagrodzenie, 70 mln kontrakty reklamowe)
    4. Juan Soto (baseball) - 122,2 mln (122,2 mln wynagrodzenie, 7 mln kontrakty reklamowe)
    5. LeBron James (koszykówka) 128,7 mln- (48,7 mln wynagrodzenie, 80 mln kontrakty reklamowe)
    6. Karim Benzema (piłka nożna) - 115 mln (110 mln wynagrodzenie, 5 mln kontrakty reklamowe)
    7. Stephen Curry (koszykówka) - 105,4 mln (55,4 mln wynagrodzenie, 50 mln kontrakty reklamowe)
    8. Shohei Ohtani (baseball) - 102,5 mln (2,5 mln wynagrodzenie, 100 mln kontrakty reklamowe)
    9. Kevin Durant (koszykówka) - 100,8 mln (50,8 mln wynagrodzenie, 50 mln kontrakty reklamowe)
    10. Jon Rahm (golf) - 100,7 mln (84,7 mln wynagrodzenie, 16 mln kontrakty reklamowe)

    W zestawieniu dominują Amerykanie, którzy zarabiają potężne pieniądze w ligach NBA, NFL i MLB.

    Robert Lewandowski w elitarnym gronie. Tyle zarobił napastnik Barcelony

    Na liście 100 najlepiej opłacanych sportowców znalazł się jeden Polak. Jest nim Robert Lewandowski. Oszacowano, że Polak zarobił 38 milionów dolarów (około 140 mln złotych). To daje mu 96. miejsce w zestawieniu. Zajmuje je ex aequo z kierowcą F1 Oscarem Piastrim, graczem ligi NFL Cameronem Wardem oraz baseballistą Gerritem Colem. "Sportico" przekazało, że na dochody kapitana reprezentacji Polski składa się 26 milionów dolarów wynagrodzenia z Barcelony oraz 12 mln z umów sponsorskich.

      Zarobki Igi Świątek. Polka daleko za Lewandowskim

      "Sportico" już na wstępnie swojego zestawienia zaznaczyło, że w pierwszej setce nie znalazła się żadna kobieta. Kilka tygodni temu portal przygotował osobne zestawienie wśród pań. Wówczas na pierwszym miejscu znalazła się Coco Gauff, która zarobiła 31 milionów dolarów. Składało się na to 8 mln zarobków na korcie i aż 23 mln z tytułu kontraktów reklamowych. Drugie miejsce zajęła Aryna Sabalenka (30 mln dolarów). Dopiero na trzecim miejscu wśród pań znalazła się Iga Świątek, która w 2025 toku zarobiła 23 miliony dolarów. Złożyło się na to 10 mln zarobionych na korcie i 13 mln z tytułu kontraktów reklamowych.

      Aleksandar Vukic - Tommy Paul. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
      Iga Świątek jako sportowa marka notowana jest obecnie wyżej niż Robert Lewandowski
      Iga Świątek jako sportowa marka notowana jest obecnie wyżej niż Robert LewandowskiAFP
      Piłkarz w koszulce w barwach klubu FC Barcelona unosi rękę do czoła i patrzy przed siebie, otwierając usta jakby dawał wskazówki lub wołał do kogoś podczas meczu, w tle rozmyta publiczność stadionu.
      Robert Lewandowski JOAN MONFORTEast News
      Sportowiec ubrany w czarną koszulkę i czapkę, stojący przy mikrofonie na tle niebieskiego ekranu, zakrywający twarz dłońmi wyrażając silne emocje.
      Iga Świątek via ZUMA Press Wire/ShutterstockEast News

