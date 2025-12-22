Partner merytoryczny: Eleven Sports

A jednak to prawda o Lewandowskim. Cała Hiszpania huczy o Polaku i jego sekrecie

Łukasz Olszewski

Pomimo tego, że w hiszpańskiej i polskiej prasie pojawiają się kolejne informacje sugerujące, że latem Robert Lewandowski opuści ekipę FC Barcelony, to nie można odmówić Polakowi, że robi on wszystko, aby zmienić zdaje włodarzy klubu, a jego higiena pracy pozwala mu pozostawać na samym szczycie europejskiego futbolu. I teraz sam zainteresowany miał okazję powiedzieć o tym nieco więcej - potwierdzając to, co wielu sądziło.

Piłkarz w kurtce klubowej FC Barcelona siedzący na ławce rezerwowych, skupiony, w tle inni zawodnicy ubrani w podobne kurtki.
Robert LewandowskiIvan TerronNewspix.pl

Wiele ikon światowego futbolu po ukończeniu 30. roku życia zdecydowanie obniżało loty, często decydując się na transfety do mniej wymagających lig i zespołów, inkasując jeszcze ogromne pieniądze tuż przed sportową emeryturą. Na drugim biegunie jest bez dwóch zdań Robert Lewandowski, który pomimo 37. lat, nadal jest jednym z najważniejszych piłkarzy FC Barcelony.

Nie jest tajemnicą, że kapitan reprezentacji Polski dość restrykcyjnie podchodzi do swojej diety i harmonogramu ćwiczeń, maksymalizując szansę na zachowanie jak najlepszej formy przez długi czas. I przy okazji ostatniego wywiadu miał okazję powtwierdzić wiele teorii o tym, jak wygląda jego codzienność oraz higiena pracy. 

Robert Lewandowski i jego sekret na ustach Hiszpanów. Przyznał się

Obszerna rozmowa z Robertem Lewandowskim, po hiszpańsku, pojawiła się na kanale "TheGrefg" na YouTube. Tamtejsze media rozłożyły cały wywiad na czynniki pierwsze, skupiając się na tym, co o swojej pracy i organizmie powiedział gwiazdor Barcelony. Okazuje się, chociażby, że kapitan reprezentacji Polski od lat unika np. mleka. 

Sam wywiad w kilkanaście godzin obejrzano 500 tysięcy razy, a hiszpańskie media rozpisują się o słowach Polaka. - Oto sekret długowieczności Lewandowskiego i utrzymania się na szczycie w wieku 37 lat - pisze kataloński "Sport".

- Ważne jest nie to, co robię teraz, ale to, co robiłem przez ostatnie 10 lat: zdrowe jedzenie, dobry sen, intensywny trening… - tłumaczy Lewandowski.

Po raz pierwszy pomyślałem o swojej przyszłości, gdy miałem 21 lub 22 lata. Piłem mleko codziennie na śniadanie, ale po treningu czułem się zmęczony
Robert Lewandowski o swojej diecie. 

To sprawiło, że kapitan reprezentacji Polski zaczął unikać swojej dieci pewnych składników, jak np. mleko, biała czekolada, czy gluten. - Zauważyłem dużą różnicę, kiedy przestałem (je spożywać - przyp. red.).

Sama dieta to jednak połowa sukcesu. Zdaniem Lewandowskiego, najważniejsze w osiągnięciu sukcesu są trening, siła psychiczna w dążeniu do celu, a także sen. Do tego ostatniego kapitan reprezentacji Polski przywiązuje dużą wagę i próbuje sypiać ok. 8 godzin dziennie, aby jego organizm się regenerował.

