Wiele ikon światowego futbolu po ukończeniu 30. roku życia zdecydowanie obniżało loty, często decydując się na transfety do mniej wymagających lig i zespołów, inkasując jeszcze ogromne pieniądze tuż przed sportową emeryturą. Na drugim biegunie jest bez dwóch zdań Robert Lewandowski, który pomimo 37. lat, nadal jest jednym z najważniejszych piłkarzy FC Barcelony.

Nie jest tajemnicą, że kapitan reprezentacji Polski dość restrykcyjnie podchodzi do swojej diety i harmonogramu ćwiczeń, maksymalizując szansę na zachowanie jak najlepszej formy przez długi czas. I przy okazji ostatniego wywiadu miał okazję powtwierdzić wiele teorii o tym, jak wygląda jego codzienność oraz higiena pracy.

Robert Lewandowski i jego sekret na ustach Hiszpanów. Przyznał się

Obszerna rozmowa z Robertem Lewandowskim, po hiszpańsku, pojawiła się na kanale "TheGrefg" na YouTube. Tamtejsze media rozłożyły cały wywiad na czynniki pierwsze, skupiając się na tym, co o swojej pracy i organizmie powiedział gwiazdor Barcelony. Okazuje się, chociażby, że kapitan reprezentacji Polski od lat unika np. mleka.

Sam wywiad w kilkanaście godzin obejrzano 500 tysięcy razy, a hiszpańskie media rozpisują się o słowach Polaka. - Oto sekret długowieczności Lewandowskiego i utrzymania się na szczycie w wieku 37 lat - pisze kataloński "Sport".

- Ważne jest nie to, co robię teraz, ale to, co robiłem przez ostatnie 10 lat: zdrowe jedzenie, dobry sen, intensywny trening… - tłumaczy Lewandowski.

Po raz pierwszy pomyślałem o swojej przyszłości, gdy miałem 21 lub 22 lata. Piłem mleko codziennie na śniadanie, ale po treningu czułem się zmęczony

To sprawiło, że kapitan reprezentacji Polski zaczął unikać swojej dieci pewnych składników, jak np. mleko, biała czekolada, czy gluten. - Zauważyłem dużą różnicę, kiedy przestałem (je spożywać - przyp. red.).

Sama dieta to jednak połowa sukcesu. Zdaniem Lewandowskiego, najważniejsze w osiągnięciu sukcesu są trening, siła psychiczna w dążeniu do celu, a także sen. Do tego ostatniego kapitan reprezentacji Polski przywiązuje dużą wagę i próbuje sypiać ok. 8 godzin dziennie, aby jego organizm się regenerował.

Robert Lewandowski AFP

Robert Lewandowski JOAN MONFORT East News

Robert Lewandowski ALBERTO GARDIN East News