Przez trzy tygodnie trwała walka Roberta Lewandowskiego z kontuzją. Niemal do ostatniej chwili nie było pewnym, czy zawodnik będzie gotowy na starcie Realem Madryt, czy jednak rekonwalescencja potrwa dłużej. Pierwsze krople optymizmu w serca kibiców wlał Xavi Hernandez , który sygnalizował, że "Lewy" i część innych zawodników w zaskakująco szybkim tempie wraca do dyspozycji.



Kontuzjowani zawodnicy? Też byłem zaskoczony, widząc ich na treningu. Piłkarze, których występ wykluczaliśmy, mają lepsze odczucia i chcą być dostępni. Musimy poczekać na jutrzejszą listę. Zobaczymy, jak zawodnicy będą czuć się po treningu. To, że wszyscy chcą grać, jest fantastyczne ~ - mówił na konferencji prasowej przed El Clasico.

Do myślenia dały też słowa Anny Lewandowskiej, która na krótko przed meczem opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie uśmiechniętego od ucha do ucha męża, oświadczając, że "regeneracja przebiega szybko". Później dodała coś jeszcze. Podpytywana o Roberta podczas swojej transmisji live na Instagramie, ucięła spekulacje.

"Nie pytajcie mnie, gdzie mąż. Robert jest na meczu [z Szachtarem Donieck - przyp. red.]. Co prawda jeszcze nie gra, ale regeneruje się bardzo szybko" - przekazała wówczas. Teraz znów "wygadała się" w sprawie "Lewego".

Robert Lewandowski: Ta porażka boli, bo przegraliśmy niezasłużenie / Eleven Sports / Eleven Sports

Kibice Barcelony mogą odetchnąć z ulgą. Wieści o Robercie Lewandowskim nie były przesadzone

Robert Lewandowski ostatecznie istotnie wrócił do składu Barcelony na spotkanie z Realem. Na boisku pojawił się w drugiej połowie, ale jego obecność nie pomogła drużynie na tyle, by zwyciężyć. To "Królewscy" wracali do stolicy Hiszpanii z trzema punktami na koncie, pokonując rywala 2:1.

Po wszystkim Polak nie krył rozczarowania. Przekonywał, że wynik niekoniecznie był sprawiedliwy . "Boli ta porażka. To było niezasłużone zwycięstwo Realu. Strzelili jedną bramkę więcej, mają trzy punkty, ale my się nie poddajemy" - wyjaśniał w rozmowie z Eleven Sports. I dodawał:

Liga jest długa, sezon jest długi. Po 10-15 minutach drugiej połowy za bardzo się cofnęliśmy. Real próbował kreować sytuacje, wyrównująca bramka ich pobudziła. Zadali ostatni cios, jest niedosyt, ale mam nadzieję, że szybko się otrząśniemy

Tymczasem fani Barcy mogą mieć obawy co do tego, czy "Lewy" jest gotowy na grę przez pełne 90 minut. Co prawda z punktu medycznego jest z nim wszystko w porządku, ale powrót do odpowiedniego rytmu treningowego i meczowego może zająć trochę czasu. Okazuje się jednak prawdą to, że piłkarz regeneruje się wybitnie szybko. Znalazł nawet dość oryginalnie wyglądający sposób na wzmocnienie sił.

Jego żona zamieściła w sieci zdjęcie, na którym widać, jak piłkarz - z kamiennym wyrazem twarzy - bierze kąpiel w balii wypełnionej lodem i bardzo zimną wodą.

Robert Lewandowski regeneruje się po urazie / Instagram/annalewandowska / Instagram

"Korzyści płynące z kąpieli w lodzie: wspomaga aktywną regenerację, zmniejsza bolesność mięśni, zmniejsza stany zapalne i obrzęki, poprawia krążenie, pomaga w zapobieganiu urazom" - dopełniła obraz opisem Anna Lewandowska.

Od lat żona piłkarza reprezentacji Polski i Barcelony poszerza swoją wiedzę z zakresu diety i prowadzenia zdrowego stylu życia. Z jej doświadczenia korzysta mąż. To ona, właściwie na początku jego kariery, namówiła go do zmiany nawyków żywieniowych, co przełożyło się na formę. Opowiadał o tym przyjaciel rodziny,Sławomir Peszko.

"Słodycze znikały najszybciej właśnie dzięki Robertowi. On naprawdę je lubił i dużo tego jadł. W pewnym momencie zauważyłem, że coraz częściej pojawiała się w naszym towarzystwie Ania Stachurska, opowiadała dużo o karate, o swoim stylu walki, jak trenuje i również o tym, że modyfikuje swoją dietę, bo ona ma ogromne znaczenie dla kondycji, Wspominała wtedy, że chce się edukować w kierunku żywienia, robić kursy, studia, dokształcać się w tym temacie. Kilka miesięcy później Robert zaczął rezygnować ze słodyczy, a przede wszystkim odstawił gluten" - zdradził w książce "Imperium Lewandowska.

Robert Lewandowski, FC Barcelona / Urbanandsport/NurPhoto / AFP

Robert Lewandowski / ODD ANDERSEN / AFP