Robert Lewandowski wypowiedział się publicznie na ten temat w 2022 roku podczas rozmowy opublikowanej na kanale "WojewódzkiKędzierski". Nasz napastnik dał się wówczas poznać swoim fanom z nieco innej niż zwykle, po prostu "ludzkiej" strony, wypowiadając się na wiele tematów dotyczących jego życia osobistego.

A jednym z nich było pochodzenie jego imienia.

Dlaczego Lewandowski ma na imię Robert? Reprezentant Polski sam wyznał prawdę

- Ja bym chciał taką jedną legendę zweryfikować. Ile jest prawdy w tym, że rodzice dali ci Robert na imię, dlatego żeby było łatwe do wymówienia na całym świecie. Czy to jest legenda już? Czy tak naprawdę było? - zagadnął ówczesnego gwiazdora Bayernu Monachium Kuba Wojewódzki.

A Robert Lewandowski potwierdził te informacje.

Taką historię mi powiedzieli rodzice, a dokładniej mój tata, jeszcze jak byłem małym chłopakiem

I dodał: - Ja powiem szczerze, że nie byłem planowanym dzieckiem. Ale wcale się źle z tym nie czuję, ponieważ rodzice zawsze mi mówili prawdę i nie oszukiwali mnie z niczym, co spowodowałoby, że inaczej patrzyłbym na świat. I ta historia z tym imieniem od początku była tak przedstawiana, by zaleźć imię, które będzie wymawiane tak samo na całym świecie albo w całej Europie. Nie wiem, jaki był zamysł tego dokładnie, czy myśleli, że zostanę sportowcem, bo musieli to planować wcześniej, ale taką historię mi potem powtarzali.

Rozwijając temat, Robert Lewandowski dodał, że początkowo wedle zamysłu jego rodziców Iwony oraz Krzysztofa, jego starsza siostra Milena miała być ich jedynym dzieckiem. Sprawy potoczyły się jednak nieco inaczej.

Rodzice powiedzieli mi, że jak moja starsza siostra przyszła na świat - jest 3,5 roku ode mnie starsza - to był moment, gdy zastanawiali się, czy wystarczy jedno i może na tym się zatrzymają. A potem przyszło lato, energia i jakby... ja jestem efektem miłości i pojawiłem się na tym świecie

O Robercie Lewandowski głośno było w ostatnim czasie nie tylko ze względu na początek kolejnego sezon 37-latka w barwach FC Barcelona, ale i przyszłość w reprezentacji Polski, która stanęła pod znakiem zapytania.

Ten został jednak zmazany przez piątkowy komunikat portalu "Łączy nas piłka", za pośrednictwem którego selekcjoner "Biało-Czerwonych" nie tylko przekazał, że "Lewy" wraca do gry w drużynie narodowej, ale także odzyska opaskę jej kapitana.

- Chciałbym, byśmy rozpoczęli zgrupowanie z czystą kartą. Kapitanem reprezentacji będzie Robert Lewandowski, który pojawi się ze mną na poniedziałkowej konferencji prasowej. Funkcję wicekapitana powierzyłem Piotrowi Zielińskiemu, a trzecim kapitanem będzie Jan Bednarek. Zawodnicy zostali już o tym poinformowani - przekazał Jan Urban.

