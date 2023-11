Kulisy pracy Michała Probierza nieraz są obiektem spekulacji i plotek. Ale to, jak naprawdę współpracuje się z trenerem, jaką atmosferą wprowadza, ocenić mogą tylko zawodnicy, którzy mieli ku temu okazję. Jednym z nich jest Robert Lewandowski. Po meczu z Łotwą uchylił rąbka tajemnicy. Potwierdził to, co było widać na pierwszy rzut oka. "W trakcie tego zgrupowania nasze treningi, to, co robiliśmy, było z uśmiechem na twarzy" - mówił. Dowód? Zdjęcia ze zgrupowania.