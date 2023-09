Katalońskie media donoszą, że zapadła ostateczna decyzja dotycząca ewentualnego transferu Roberta Lewandowskiego do Arabii. Potwierdzono, że Saudyjczycy byli bardzo zainteresowani, by sprowadzić Polaka do siebie, ale temat uciął sam piłkarz. "Arabia naciskała, ale Lewandowski nie ustąpił" - czytamy. O sprawie wiedzą oczywiście Laporta, Xavi i spółka. Podano inne szczegóły i wyjaśniono, dlaczego Polak nie postanowił o przeprowadzce.