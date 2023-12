"Gdybym miał strzelać, Lewandowski nie przejdzie latem przygotowań przedsezonowych z Barceloną. Obniżył jakość na meczach, ale też to widać w treningach. Klub poważnie myśli o jego sprzedaży latem i jest to powód wewnętrznych sporów. Pamiętajmy jednak, że jego pensja rośnie z każdym sezonem , a oferty z Arabii są dla Barcelony atrakcyjne" - przekonywał Alvarez.

Na rewelacje zareagował obóz "Lewego" w osobie Tomasza Zawiślaka. "Hahaha. Co za bzdura " - podsumował doniesienia Iwańskiego. Ale, jak się właśnie okazuje, to wcale ostatecznie nie zamyka tematu.

Robert Lewandowski jednak pożegna się z Barceloną? "Będzie trudno zostać na przyszły sezon"

Raz jeszcze na scenę wchodzi Jose Alvarez, który - podpytywany przez WP SportoweFakty - podtrzymuje to, co mówił wcześniej. Ocenia, że scenariusz zakładający pożegnanie się Barcelony z Lewandowskim jest " bardzo prawdopodobny ". Podnosi dobrze znane argumenty o zarobkach Polaka i o kłopotach finansowych katalońskiego klubu.

"Kontrakt jest progresywny, w przyszłym sezonie Robert zarabiałby ponad 20 milionów euro netto, a Barcelona wciąż ma problemy ekonomiczne. No i nie ma co ukrywać, forma Roberta jest daleka od jego najlepszej dyspozycji, a co więcej: już zimą trafi do Barcelony inny napastnik, Vitor Roque. Dlatego uważam, że będzie trudno zostać Lewandowskiemu na przyszły sezon" - mówi dziennikarz.