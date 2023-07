Powiedziałem w wywiadzie dla 'Gazety Wyborczej', że jako agent chcę znaleźć polskiego piłkarza i zrobić z niego kogoś takiego jak David Beckham. (...). Dosłownie użyłem tego sformułowania w wywiadzie dla 'Wyborczej', można to sobie odnaleźć – chcę zrobić z naszego piłkarza polskiego Beckhama. To my później namawialiśmy Anię Lewandowską w tym biurze, gdzie siedzimy, żeby zaczęła się pokazywać wspólnie z Robertem. Pamiętam do dzisiaj, jak tutaj się zarzekała, żegnała się w imię ojca i syna, że ona nigdy nie sprzeda swojej prywatności. Ha, ha, trochę się pozmieniało

~ przekonywał.