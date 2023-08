Media społecznościowe to dla Anny Lewandowskiej nie tylko platforma pozwalająca na promowanie biznesów, ale także przestrzeń na utrzymywanie kontaktów z fanami. To tam motywuje do pracy nad zdrowiem i ciałem, dzieli się także urywkami z życia prywatnego. Jak zauważyła Monika Sobień-Górska, autorka książki "Imperium Lewandowska", żona piłkarza reprezentacji Polski i Barcelony zdaje się wręcz "uzależniona" od Instagrama.