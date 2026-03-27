A jednak, to nie były plotki. Oto kto przyleciał do Polski. Oglądali Lewandowskiego

Po długim oczekiwaniu finalnie reprezentacja Polski przystąpiła do baraży o kwalifikację na nadchodzące mistrzostwa świata. Marcowe zgrupowanie rozpoczęło się już jakiś czas temu. W gronie powołanych nie zabrakło oczywiście Roberta Lewandowskiego, który w niedawnym meczu z Newcastle przełamał się i strzelił dwa gole.

Nie inaczej było również w czwartkowym półfinale baraży i spotkaniu z Albanią. Napastnik znalazł się na boisku od pierwszej minuty. Po nieco ponad godzinie wykorzystał dośrodkowanie Sebastiana Szymańskiego i głową zdobył niezwykle ważną bramkę wyrównującą. Ostatecznie "Biało-Czerwoni" wygrali 2:1 i w decydującym starciu zmierzą się ze Szwecją.

Niedługo po ostatnim gwizdku we włoskich mediach pojawiła się bardzo ciekawa informacja. Zdaniem "La Gazzetta dello Sport" na Narodowym w Warszawie miał się pojawić przedstawiciel Juventusu, który obserwował, jak prezentował się Lewandowski. Tajemnicą nie jest, że 37-latkowi kończy się umowa z Barceloną, co chcę wykorzystać właśnie "Stara Dama".

- Wysłannik Juventusu udał się do Warszawy, aby zobaczyć napastnika Barcelony, który strzelił gola Albanii. "Bianconeri" są zainteresowani wygasającym kontraktem piłkarza - przekazało źródło.

Hiszpanie już się rozwodzą, to napisali po wizycie Juventusu

Całą kwestią zajęli się również Hiszpanie. Kataloński "Sport" nachylił się nad tą sytuacją i opublikował cały artykuł związany właśnie z reprezentantem Polski. Ich zdaniem "Juve" robi coraz więcej, by przekonać gracza na zmianę otoczenia i przenosiny do Włoch. Podkreślają jednak, że priorytetem dla Polaka ma być przedłużenie umowy z Barceloną.

Lewandowski zawsze stawiał na kontynuację, ale będzie analizował pozostałe opcje w zależności od projektu sportowego i ofert ekonomicznych, które mogą być znacznie wyższe niż Barcy

Wygrana z Albanią oznacza, że Polaków czeka wielki finał i bezpośrednie starcie o udział w mistrzostwach świata. "Biało-Czerwoni" zmierzą się we wtorek 31 marca w Sztokholmie ze Szwecją. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 20:45.

