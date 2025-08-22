Partner merytoryczny: Eleven Sports

A jednak. To nie były plotki o Robercie Lewandowskim. Koniec, Flick już wie

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Od 8 sierpnia Robert Lewandowski pozostaje kontuzjowany. Polski napastnik zmaga się z urazem mięśnia ścięgna lewego uda. Zabrakło go w pierwszej kolejce La Liga, w której FC Barcelona ograła na wyjeździe Mallorcę 3:0. Czy Lewandowski wykuruje się do drugiej serii gier? Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał Daniel Sobis. Co to oznacza dla Hansiego Flicka? Koniec czekania.

Robert Lewandowski
Robert LewandowskiATSUSHI TOKUMARU/Aflo Images/East NewsEast News

Na początku sierpnia FC Barcelona oficjalnie przekazała, że Robert Lewandowski doznał urazu. Od razu spekulowano, że Polak nie będzie mógł zagrać na start nowego sezonu La Liga. I tak tez się stało.

Kiedy Barcelona rozbijała na wyjeździe Mallorcę 3:0, naszego rodaka nie było nawet w kadrze meczowej. Zaczęto obawiać się, czy Lewandowski wróci do optymalnej dyspozycji przed wrześniowym zgrupowaniem, w trakcie którego reprezentacja Polski zagra z Holandią i Finlandią w eliminacjach mistrzostw świata.

Polsat SportPolsat Sport

24h do meczu, a tu takie wieści. Lewandowski już wie. Przełom

W ostatnich dniach zarówno polskie, jak i hiszpańskie media zastanawiały się również, czy Robert Lewandowski będzie do dyspozycji Hansiego Flicka na sobotnie spotkanie z Levante w drugiej serii gier hiszpańskiej ligi.

Temat ten niemiecki szkoleniowiec poruszył na przedmeczowej konferencji. - Zobaczymy. Oczywiście zastanawiamy się nad tym, jak pójdzie mecz, co możemy zmienić. Ale myślę, że na "dziewiątce" mamy różne opcje. Ferran ostatnio strzelił gola, a to najlepszy argument do gry. Zobaczymy, czy uda się włączyć Roberta do kadry - tłumaczył Flick.

Tymczasem może się okazać, że jego plany dotyczące wystawienia Ferrana Torresa mogą ulec zmianie. Dlaczego? Jak przekazał Daniel Sobis, w sobotni poranek Lewandowski ma być w stu procentach gotowy do gry.

Wg moich informacji Robert Lewandowski jutro rano z zielonym światłem na grę przeciwko Levante
napisał dziennikarz "Eveven Sports" i "Przeglądu Sportowego".

W takiej sytuacji być może Niemiec postawi na 37-latka w podstawowym składzie. Spotkanie Barcelony z Levante rozpocznie się w sobotę 23 sierpnia o godz. 21:30 w Walencji. Po pierwszej kolejce Katalończycy są liderami tabeli. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z tego spotkania w Interii Sport.

Zobacz również:

Anita Włodarczyk po raz dwunasty mistrzynią Polski
Lekkoatletyka

Atak Anity Włodarczyk z trzeciego miejsca. 28 centymetrów od własnego rekordu świata

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa
Piłkarz w jasnej, seledynowej koszulce klubu FC Barcelona, z logo Ligi Mistrzów na rękawie, znajduje się na murawie stadionu, tło jest rozmyte.
Robert LewandowskiGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Mężczyzna o krótkich, ciemnych włosach w jasnozielonej koszuli z inicjałami LV i białym T-shircie stoi w jasnym oświetleniu, trzymając w dłoniach różowy przedmiot, na tle ciemnego otoczenia, z postacią w tle ubraną w granatową bluzę.
Robert LewandowskiGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Uśmiechnięty mężczyzna w sportowej koszulce w odcieniach niebieskiego i czerwonego stoi na tle rozmytej grupy osób, wyraźnie zadowolony, w otoczeniu sportowej atmosfery.
Robert LewandowskiBlanco/Pressinphoto/ShutterstockEast News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja