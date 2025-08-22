A jednak. To nie były plotki o Robercie Lewandowskim. Koniec, Flick już wie
Od 8 sierpnia Robert Lewandowski pozostaje kontuzjowany. Polski napastnik zmaga się z urazem mięśnia ścięgna lewego uda. Zabrakło go w pierwszej kolejce La Liga, w której FC Barcelona ograła na wyjeździe Mallorcę 3:0. Czy Lewandowski wykuruje się do drugiej serii gier? Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał Daniel Sobis. Co to oznacza dla Hansiego Flicka? Koniec czekania.
Na początku sierpnia FC Barcelona oficjalnie przekazała, że Robert Lewandowski doznał urazu. Od razu spekulowano, że Polak nie będzie mógł zagrać na start nowego sezonu La Liga. I tak tez się stało.
Kiedy Barcelona rozbijała na wyjeździe Mallorcę 3:0, naszego rodaka nie było nawet w kadrze meczowej. Zaczęto obawiać się, czy Lewandowski wróci do optymalnej dyspozycji przed wrześniowym zgrupowaniem, w trakcie którego reprezentacja Polski zagra z Holandią i Finlandią w eliminacjach mistrzostw świata.
24h do meczu, a tu takie wieści. Lewandowski już wie. Przełom
W ostatnich dniach zarówno polskie, jak i hiszpańskie media zastanawiały się również, czy Robert Lewandowski będzie do dyspozycji Hansiego Flicka na sobotnie spotkanie z Levante w drugiej serii gier hiszpańskiej ligi.
Temat ten niemiecki szkoleniowiec poruszył na przedmeczowej konferencji. - Zobaczymy. Oczywiście zastanawiamy się nad tym, jak pójdzie mecz, co możemy zmienić. Ale myślę, że na "dziewiątce" mamy różne opcje. Ferran ostatnio strzelił gola, a to najlepszy argument do gry. Zobaczymy, czy uda się włączyć Roberta do kadry - tłumaczył Flick.
Tymczasem może się okazać, że jego plany dotyczące wystawienia Ferrana Torresa mogą ulec zmianie. Dlaczego? Jak przekazał Daniel Sobis, w sobotni poranek Lewandowski ma być w stu procentach gotowy do gry.
Wg moich informacji Robert Lewandowski jutro rano z zielonym światłem na grę przeciwko Levante
W takiej sytuacji być może Niemiec postawi na 37-latka w podstawowym składzie. Spotkanie Barcelony z Levante rozpocznie się w sobotę 23 sierpnia o godz. 21:30 w Walencji. Po pierwszej kolejce Katalończycy są liderami tabeli. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z tego spotkania w Interii Sport.