"Gdybym miał strzelać, Lewandowski nie przejdzie latem przygotowań przedsezonowych z Barceloną. Obniżył jakość na meczach, ale też to widać w treningach. Klub poważnie myśli o jego sprzedaży latem i jest to powód wewnętrznych sporów. Pamiętajmy jednak, że jego pensja rośnie z każdym sezonem, a oferty z Arabii są dla Barcelony atrakcyjne" - tłumaczył Alvarez.

Temat rozwinął chwilę później, w rozmowie z WP Sportowymi Faktami. Stawiał 70 procent na to, że za kilka miesięcy "Lewy" pożegna się z katalońską drużyną . Dodatkowo tłumaczył, skąd takie przekonanie. Chodzi o sprawy finansowe i o formę napastnika.

Kontrakt jest progresywny, w przyszłym sezonie Robert zarabiałby ponad 20 milionów euro netto, a Barcelona wciąż ma problemy ekonomiczne. No i nie ma co ukrywać, forma Roberta jest daleka od jego najlepszej dyspozycji