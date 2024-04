FC Barcelona może już planować kolejny sezon. W ostatnim czasie wielką niewiadomą było to, kto zostanie sternikiem nowego projektu. Trener Xavi Hernandez ostatecznie jednak zmienił zdanie i postanowił zostać na swoim stanowisku , co oznacza, że w szatni "Dumy Katalonii" nie dojdzie do wielkiej rewolucji. Nie oznacza to jednak braku zmian personalnych w zespole.