"Robert to kapitan bez opaski. Bardzo nam pomógł. Był jednym z kluczowych zawodników w tym zakończonym sukcesem sezonie. Zmienił dynamikę i historię klubu. Jestem dumny, że mogę z nim pracować, bo to bardzo skromny, pracowity chłopak" - mówił o Robercie Lewandowskim Xavi Hernandez . Polak miał być pomocny zwłaszcza w dzieleniu się doświadczeniem z młodszymi zawodnikami Barcelony. Jak sam wspominał w rozmowie z Interią Sport , bardzo mu taka pozycja odpowiada.



Muszę przyznać, że relacje z młodszymi kolegami sprawiają mi dużo frajdy. Nikt nie lubi czuć się stary, ale mi różnica wieku nie przeszkadza. Widzę ich chęć do rozmowy, otwartość na rady... Dyskutuję z nimi o diecie, zachowaniu poza boiskiem, nauce języków. Mogę im przekazać wiedzę, której w ich wieku sam nie miałem. A oni słuchają ~ - zdradził.

Czy tak samo wyglądają jego relacje z młodszymi kolegami w reprezentacji Polski? Do mediów docierają różne sygnały. Są tacy, którzy twierdzą, że o ile "Lewy" jest kluczowym ogniwem kadry, o tyle "kapitanowanie" niekoniecznie mu wychodzi. Takie głosy pojawiają się zwłaszcza teraz, po klęsce "Biało-Czerwonych" w Mołdawii. Po meczu to nie Robert Lewandowski - jako kapitan - stanął do wywiadu przed telewizyjną kamerą. "W zastępstwie" oczami świecili Jan Bednarek i Piotr Zieliński.

"To, co [Lewandowski] powie, jest respektowane, szanowane, a jeśli coś wyjdzie nie tak jak trzeba, to zamiatane pod dywan. Dlatego powinien rządzić, podrywać chłopaków do walki, brać odpowiedzialność A tego nie było. (...) Chciałbym żeby z polskiej szatni wyszło, że było gorąco, że leciały wióry. Bo to by pokazało, że kapitanowi zależy" - zarzucał "Lewemu" Jakub Kosecki w Fakcie.

W podobnym tonie wypowiedział się Radosław Kałużny . "Ta reprezentacja od dawna nie ma lidera. Z pewnością nigdy nie był nim Robert Lewandowski. Teraz też umył rączki. (...) Co do liderowania Roberta - właśnie w trudnych momentach powinien pociągnąć zespół mentalnie, wstrząsnąć nim. Ale do tego potrzebny jest charakter przewodnika stada. A Robert kimś takim ani trochę nie jest i nigdy nie był. To wybitny piłkarz - bez dwóch zdań. Za to żaden lider i kapitan" - zacytował jego słowa Przegląd Sportowy.

Jeśli jednak komuś na poważnie przyszłoby na myśl, aby w życie wprowadzić pomysł z odebraniem Lewandowskiemu kapitańskiej opaski, pojawiłby się zasadniczy problem.

Nowy kapitan reprezentacji Polski? Dudek: "Teraz takiej postaci nie widzę"

Według Jerzego Dudka w tym momencie w reprezentacji Polski nie ma za bardzo piłkarza, który mógłby przejąć od Roberta Lewandowskiego opaskę kapitana drużyny. "Żeby w ogóle rozpocząć rozmowę na temat zmiany kapitana, to ja chcę usłyszeć odpowiedź na inne pytanie: jeśli nie Lewy, to kto? Kto miałby go zastąpić w roli kapitana reprezentacji? Szczerze, ja teraz takiej postaci nie widzę" - ocenia w Fakcie.

Zdaniem byłego bramkarza kadry popadamy w skrajność - w zależności od rezultatu osiąganego przez polski zespół. "W Polsce po przegranym meczu zawsze wszyscy mówią, że kapitan jest beznadziejny i nie potrafił odpowiednio zareagować w kryzysowej sytuacji. A jak wygramy i na dodatek Lewy strzeli dwa gole, to wtedy jest super" - twierdzi.

Zaznacza, że przecież mało kto wie, co konkretnie działo się w szatni "Biało-Czerwonych" po blamażu w Kiszyniowie i jak zachowywał się "Lewy". "To tajemnice, o których być może dowiemy się za kilka miesięcy, albo nawet i lat" - mówi i dzieli się przemyśleniem na temat zachowania napastnika reprezentacji i Barcelony na boisku.

Według mnie w ostatnim czasie Robert jest taki trochę 'wyłączony'. (...) Nie jest tak zaangażowany w życie zespołowe. Może jest już zmęczony tak długim graniem? Przecież od tak dawna wszystko jest na jego barkach, ciągle ktoś od niego coś chce. Zresztą sam Robert mówił o tym, że czeka na to, aby to młodsi piłkarze powoli zaczęli brać odpowiedzialność na własne barki ~ - podsumowuje.

Robert Lewandowski, reprezentacja Polski / AFP

Robert Lewandowski / Piętka Mieszko / AKPA