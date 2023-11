Przed rozpoczęciem eliminacji do Euro 2024 wydawało się, że Polska jest faworytem w swojej grupie i że dość pewnie zapewni sobie bezpośredni awans na mistrzostwa Europy. Rzeczywistość brutalnie sprowadziła "Biało-Czerwonych" na ziemię. Po remisie z Czechami (1:1) podopieczni Michała Probierza plasują się na trzeciej pozycji w tabeli ze słabym bilansem 3 wygranych, 2 remisów i 3 porażek na koncie. Jeśli także w barażach pójdzie im fatalnie, w czerwcu nie pojadą do Berlina, a zostaną w domach.

Mimo wszystko piłkarze starają się szukać dobrych stron swojej gry. "Było widać dziś w grze pozytywy. Przed polem karnym, w końcowej fazie, tam brakowało ostatniego podania, znalezienia wolnej przestrzeni, strzału z dystansu, czy w ogóle oddania strzału lub wrzutki. To będziemy analizować, ale naprawdę wiele pozytywów było widać. To jak rozpoczynaliśmy sytuacje, to jak przerzucaliśmy grę z jednej strony na drugą, przejść z fazy defensywnej do ofensywy, to wyglądało dużo lepiej" - przekonywał Robert Lewandowski . Sygnalizował, że drużyna poczyniła postęp.