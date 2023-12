A jednak, przełom w Barcelonie. To się może mocno zemścić na Lewandowskim

Robert Lewandowski pozostaje od pewnego czasu w Hiszpanii pod ogniem ostrej krytyki w związku ze swoją formą i kolejnymi występami w barwach FC Barcelona. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że już w styczniu w kadrze "Blaugrany" przybędzie mu groźny rywal - choć teoretycznie mowa tylko o piłkarzu, który miałby być w dalszej przyszłości jego następcą. Sprawa młodego i zdolnego Vitora Roque oraz jego transferu ma zmierzać do zakończenia - katalońskie media przekazały, że doszło tu do przełomu.