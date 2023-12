Po świetnym początku pierwszego sezonu w La Lidze zostało tylko wspomnienie, a obecna forma Roberta Lewandowskiego jest tylko cieniem tego, co prezentował w Barcelonie zaraz po dołączeniu do zespołu. Drugie z rzędu Trofeo Pichichi dla najlepszego strzelca hiszpańskich rozgrywek oddala się, a w przestrzeni medialnej pojawiają się różne spekulacje na temat tego, jaka przyszłość czeka Polaka. Nie wyklucza się, że jeszcze w tym roku zmieni klub . Zwłaszcza, że jego rosnący kontrakt mógłby być obciążeniem dla finansów "Dumy Katalonii".

"Latem 2022 roku Barca miała płynność finansową dzięki słynnym dźwigniom, była skłonna pozyskać Roberta Lewandowskiego, a napastnik broniący barw Bayernu Monachium po rozstaniu ze swoim zespołem chciał dołączyć do klubu cule. Tak czy inaczej, problemy katalońskiego klubu z finansowym fair play zmusiły go do uzgodnienia z zawodnikiem pensji niższej niż ta, którą otrzymywał w Bayernie Monachium, ale rosnącej w trakcie jego trzyletniego kontraktu w Barcelonie. Konkretnie byłyby to 32 miliony euro, które miałby otrzymać w następnym sezonie" - opisywał "El Nacional".

Jest to kwota, którą Joan Laporta weźmie pod uwagę, jeśli Robert Lewandowski w dalszym ciągu nie pokaże swojej najlepszej wersji ~ - dodano.

Sprawa odbija się w Polsce głośnym echem. Trzy grosze dorzucił Jan Tomaszewski , który spodziewa się transferu "Lewego". "Jestem przekonany, że w Barcelonie będą robić wszystko, by odzyskać wydane na niego pieniądze i spróbują wytransferować go do Arabii Saudyjskiej. Podkreślam: Barcelona to nie jest klub dla Roberta" - ocenił dla "Super Expressu".

Inaczej sprawę zdaje się postrzegać Roman Kosecki.

FC Barcelona myśli o sprzedaży Roberta Lewandowskiego. WIDEO / Polsat News / Polsat News

Co dalej z Robertem Lewandowskim w Barcelonie? "Widać, że jest tam potrzebny"

Zdaniem Koseckiego prędzej czy później Robert Lewandowski odzyska swój piłkarski blask. "Ma troszkę słabszy okres, nie ukrywajmy, i on sobie zdaje z tego sprawę. Każdy kto może, chce mu dokopać" - przekonuje w "Fakcie" i dodaje, że przełamanie może przyjść już niebawem, podczas meczów w Lidze Mistrzów. Poza tym jest jeszcze dużo spotkań ligowych, puchary, gra w reprezentacji Polski, więc okazji do wyjścia z dołka sporo.

Jego ocena sytuacji jest inna niż u Tomaszewskiego. Według niego FC Barcelona wcale nie zamierza skreślać "Lewego". "Stadion go dopinguje, widać, że jest tam lubiany, trener cały czas stoi za nim i daje mu kolejne szanse. Nie zdobywa bramek, to dla napastnika duży problem" - mówi. I dodaje:

Ale tej klasy zawodnik nie obraża się i nie fochuje, tylko jestem przekonany, że teraz zaciśnie zęby i będzie pracował ciężko, żeby było coraz lepiej

Sytuację piłkarza porównuje do tego, co teraz dzieje się z polskimi skoczkami . W Ruce i Lillehammer poszło im kiepsko, część z nich miała problem z awansem do konkursów głównych. Efekt? Aleksander Zniszczoł i Kamil Stoch zostali wycofani ze startu w zawodach w Pucharze Świata w skokach narciarskich w Klingenthal (9-10 grudnia).

"Trzeba czekać na ten moment kiedy wszystko zacznie wychodzić. Jak u skoczków, gdzie wszystko miało być super, a okazuje się, że jest słabo i trzeba wziąć się do roboty, zmieniać plany i tak dalej. I Robert też pewnie coś zmienia. Ja się cieszę, że ma duże wsparcie wśród kolegów i od trenera. Widać, że jest tam potrzebny i to widzą tam" - podsumowuje Roman Kosecki.

Robert Lewandowski / AFP

Robert Lewandowski / AFP