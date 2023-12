A jednak, potężny sygnał dla Lewandowskiego. Zapadła jednoznaczna decyzja

Już w niedzielę o 21.00 FC Barcelona zmierzy się w wielkim hicie La Liga z Atletico Madryt. To spotkanie, który będzie miało ogromny wpływ na układ tabeli w lidze hiszpańskiej w najbliższym czasie. Kataloński "Sport" poprosił fanów "Dumy Katalonii" o to, by wskazała skład, jaki powinien posłać do boju trener Xavi Hernandez. Co warte zaznaczenia, mimo ciągłej krytyki, potężne poparcie od kibiców otrzymał kapitan reprezentacji Polski - Robert Lewandowski.