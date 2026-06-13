A jednak, nie tylko Lewandowski. Barcelona musi działać. Już jest chętny

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Mimo trwającego mundialu bardzo głośno jest wokół transferów Barcelony. Ekipa Hansiego Flicka po rozstaniu z Robertem Lewandowskim wciąż nie znalazła żadnego następcy, przez co wydaje się, że więcej okazji do gry otrzymać może Ferran Torres. Według medialnych doniesień Hiszpan może jednak dołączyć do Polaka i również opuścić klub. Co więcej, jest już poważny chętny. Oto szczegóły.

Robert Lewandowski / Ferran Torres
Robert Lewandowski / Ferran Torres MATTHIEU MIRVILLE / DPPI VIA AFP / GONGORA / NURPHOTO / AFP

Już jakiś czas temu Robert Lewandowski pożegnał się z FC Barcelona po czterech latach gry w jej barwach. Jego odejście wywołało niemałe poruszenie w klubie, bowiem spowodowało konieczność sprowadzenia nowego napastnika. Mimo upływu czasu do ekipy Hansiego Flicka oficjalnie dołączył jedynie Anthony Gordon. Anglik jednak jest rasowym skrzydłowym i na pozycji numer "9" nie jest aż tak jakościowym graczem.

W obwodzie pozostaje również Ferran Torres. Hiszpan w przypadku braku transferu poważnego napastnika do Barcelony powinien być pierwszym wyborem niemieckiego szkoleniowca. W końcu już w trakcie minionej kampanii właściwie wygrał rywalizację z Polakiem i wielokrotnie meldował się w podstawowym składzie.

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Wydaje się, że w przyszłym sezonie może być podobnie. Oczywiście okienko transferowe będzie trwać jeszcze przez kilka dobrych tygodni, a aktywności na rynku nie zmieniły nawet rozpoczęte już mistrzostwa świata. W kontekście "Dumy Katalonii" w mediach zaczęło przewijać się nazwisko Bradleya Barcoli z Paris Saint-Germain.

Co ciekawe, dwukrotny triumfator Ligi Mistrzów już myśli o scenariuszu, w którym Francuz faktycznie opuszcza klub. A w nim pojawia się wspomniany Ferran Torres.

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Jak przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych Luca Bendoni paryski klub w przypadku rozstania z Barcolą rozważa transfer właśnie hiszpańskiego napastnika. Na korzyść ekipy Luisa Enrique może działać fakt, że 26-latkowi wraz z końcem następnego sezonu wygasa umowa z Barceloną. Z tego względu cena za niego może być niezwykle atrakcyjna.

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Aktualnie Ferran Torres przebywa w Stanach Zjednoczonych wraz z reprezentacją Hiszpanii, gdzie odbywają się piłkarskie mistrzostwa świata. Aktualni mistrzowie Europy z napastnikiem w składzie pierwszy mecz na mundialu rozegrają w poniedziałek 15 czerwca z Republiką Zielonego Przylądka. Rozpoczęcie tej rywalizacji zaplanowane jest na godz. 18:00 czasu polskiego.

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Paweł Nowak
Paweł Nowak
Piłkarz w koszulce FC Barcelony na boisku podczas meczu, na drugim planie zawodnik drużyny w żółtych strojach.
Ferran TorresFrancisco MaciaAFP
Piłkarz FC Barcelony wykonuje gest podczas meczu, wokół kilku zawodników w strojach drużyny, w tle widoczni rywale ubrane na żółto oraz rozmyta publiczność na trybunach.
Ferran TorresUrbanandsportAFP
Piłkarze w czarnych koszulkach celebrują zdobycie gola, przybijając sobie piątki i tworząc zwartą grupę na murawie podczas meczu.
Bradley Barcola (pierwszy z prawej)FRANCOIS LO PRESTIAFP


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