A jednak, nagła zmiana decyzji w FC Barcelona. Sprawa dotyczy Lewandowskiego

Vitor Roque - to zawodnik, z którym przedstawiciele obozu FC Barcelona wiążą ogromne nadzieje. Jest już pewne, że 18-letni snajper z Brazylii zostanie piłkarzem FC Barcelona . Pozostaje jednak pytanie - kiedy?



Nastąpi to nie później niż przed startem kolejnego sezonu. Włodarze FC Barcelona chcieli jednak przyspieszyć transfer utalentowanego napastnika, by ten dołączył do drużyny już zimą, wzmacniając tym samym siłę ognia i stając się realem konkurentem dla Roberta Lewandowskiego. Media na Półwyspie Iberyjskim donosiły nawet, że nastolatek może "wygryźć" Polaka z podstawowego składu .

Wszystko wskazuje na to, że 18-latek będzie częścią pierwszego składu Barcelony i będzie mógł liczyć na regularne występy. Robert Lewandowski ma kłopoty ~ pisali niektórzy dziennikarze

Szybsze prowadzenie Vitora Roque było priorytetem FC Barcelona na zimowe okno transferowe. Doszło jednak do fatalnego zwrotu akcji - w niedzielnym meczu reprezentacji Hiszpanii Gavi nabawił się groźnej kontuzji . Badania przeprowadzone przez "Dumę Katalonii" potwierdziły najgorszy scenariusz - młody pomocnik zerwał więzadło przednie w przednim kolanie, a dodatkowo uszkodził łękotkę . Oznacza to dla niego wielomiesięczną przerwę w karierze.

FC Barcelona zmienia plany transferowe. To odbije się na sytuacji Roberta Lewandowskiego

W obliczu tych fatalnych wydarzeń FC Barcelona ma zmienić swoje plany - donosi "Mundo Deportivo". Teraz głównym celem mistrza Hiszpanii ma być zakontraktowanie nowego pomocnika.

Idealnym scenariuszem byłoby pozyskanie Vitora Roque oraz nowego pomocnika, ale rzeczywistość jest taka, że „finansowe fair play” po raz kolejny określi styczniowy rynek dla FC Barcelona ~ zaznacza słynny kataloński dziennik

Eksperci podkreślają, że przed FC Barcelona niezwykle trudne zadanie. Kluby rzadko chcą bowiem sprzedawać swoich ważnych zawodników w połowie sezonu, a "Duma Katalonii" nie zamierza sprowadzać piłkarza, który nie wniesie jakości do składu. Nie będzie przeprowadzania transferów, dla samego przeprowadzania transferów. - Musiałby dojść do wyjątkowego przypadku i musiałby to być piłkarz, który nie gra w swoim klubie, nie czuje się komfortowo i może naciskać na odejście - czytamy.

Dlatego też niewykluczone, że Vitor Roque - rywal Roberta Lewandowskiego, który będzie z nim walczył o wyjściowy skład, dołączy do klubu dopiero latem. Z jednej strony daje to pewien komfort reprezentantowi Polski, z drugiej - 35-latek będzie dużo bardziej eksploatowany, co może odbić się na jego dyspozycji w dłuższej perspektywie.

